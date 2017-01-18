ВВС США нанесли авиаудары по позициям ИГ у сирийского Эль-Баба

ВВС США нанесли четыре авиаудара по позициям боевиков радикальной группировки "Исламское государство" близ сирийского города Эль-Баб в качестве поддержки турецким войскам в операции "Щит Евфрата", сообщает РИА Новости





Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что США не оказывают воздушную поддержку операции ВС Турции "Щит Евфрата" на севере Сирии.

"Мы нашли хорошую возможность уничтожить эти цели, что было в наших общих интересах", — приводит агентство Рейтер слова Дорриана. Он добавил, что цели были установлены в результате работы с турецкой стороной. По данным агентства, в результате авиаударов были уничтожен бронетранспортер и тактические подразделения ИГ.

"Это то, что мы надеемся продолжать делать", — добавил военный.





Бои в районе Эль-Баб проходят в рамках операции "Щит Евфрата", которую турецкая армия начала 24 августа на севере Сирии. За это время военные отбили у ИГ несколько населенных пунктов, в том числе пограничный город Джараблус. По данным Рейтер, последние недели, поддерживаемые Турцией сирийские вооруженные формирования и турецкий спецназ при поддержки танков и ВВС участвуют в осаде Эль-Баба, который находится под контролем боевиков "Исламское государство".



