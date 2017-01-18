В Алматы грузовик снес газовую магистраль
18 января 2017, 08:33
Во избежание более трагических последствий район был отключен от газового снабжения.
В Алматы в мкр. Горный гигант грузовик снес опору газовой магистрали, сообщает Zakon.kz.
Водитель ЗиЛ вывозил снег после очистки дорог и тротуаров. Мужчина не дождался, когда кузов полностью опустится и начал движение.
При выезде спускающийся кузов снес опору магистрали. До приезда газовой службы, второй подъехавший ЗиЛ встал вместо первого, который снес газовую трубу, освободив его из-под трубы.
Во избежание более трагических последствий район был отключен от газового снабжения.
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