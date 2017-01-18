В Алматы грузовик снес газовую магистраль

Во избежание более трагических последствий район был отключен от газового снабжения.

В Алматы в мкр. Горный гигант грузовик снес опору газовой магистрали, сообщает Zakon.kz.





Водитель ЗиЛ вывозил снег после очистки дорог и тротуаров. Мужчина не дождался, когда кузов полностью опустится и начал движение.





При выезде спускающийся кузов снес опору магистрали. До приезда газовой службы, второй подъехавший ЗиЛ встал вместо первого, который снес газовую трубу, освободив его из-под трубы.





Во избежание более трагических последствий район был отключен от газового снабжения.































