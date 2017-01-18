Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (701) 737-85-12
 
Новости за сегодня

В Алматы грузовик снес газовую магистраль

18 января 2017, 08:33

Во избежание более трагических последствий район был отключен от газового снабжения.


В Алматы в мкр. Горный гигант грузовик снес опору газовой магистрали, сообщает Zakon.kz.

Водитель ЗиЛ вывозил снег после очистки дорог и тротуаров. Мужчина не дождался, когда кузов полностью опустится и начал движение.

При выезде спускающийся кузов снес опору магистрали. До приезда газовой службы, второй подъехавший ЗиЛ встал вместо первого, который снес газовую трубу, освободив его из-под трубы.

Во избежание более трагических последствий район был отключен от газового снабжения.










Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
читайте также