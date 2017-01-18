В США скончалась первая в мире горилла, появившаяся на свет в зоопарке
18 января 2017, 08:52
Старейшая в США самка гориллы по имени Коло скончалась во сне.
Первая в мире горилла, появившаяся на свет на территории зоопарка, скончалась в возрасте 60 лет в США, передает РИА Новости.
Старейшая в США самка гориллы по имени Коло скончалась во сне.
"Коло тронула сердца нескольких поколений людей, которые приходили на нее посмотреть, заботились о ней", — заявили в зоопарке.
Коло родилась в зоопарке 22 декабря 1956 года. В декабре 2016 года сотни людей пришли в зоопарк в день ее рождения. Ее возраст более чем на 20 лет превышает среднюю продолжительность жизни горилл, содержащихся в неволе, которая составляет примерно 37,5 лет.
Фото: РИА Новости
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