Пассажира авто, который бесследно исчез после жуткого ДТП, ищут в Таразе

В Таразе полицейские расследуют загадочное исчезновение одного из участников жуткого ДТП. Оно произошло в конце прошлого года и унесло жизни двоих человек , передает , передает телеканал КТК





Еще один пассажир и водитель с различными травмами попали в больницу. В сводках говорилось о четверых, но, как оказалось, в сложенной пополам машине был еще пятый человек. С места трагедии он бесследно пропал.





Эта авария произошла около часу ночи на одной из центральных улиц. По предварительной версии, у БМВ лопнуло переднее колесо. 21-летний водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Машину ударило об ограждение моста, а после швырнуло в реку и практически сложило пополам. Очевидцы и выжившие помогали вытаскивать из искореженного авто погибших.





По словам пассажира БМВ Шерзода Исматулаева, момент аварии он не помнит. "Я помогал вытаскивать брата из машины. Акрам, который исчез, в момент аварии сидел сзади. Куда он потом делся, я не видел", - говорит он.





Когда на место ДТП прибежал отец пятого пассажира – 23-летнего Акрама Исматулаева, его уже нигде не было. На земле лишь нашли один кроссовок, принадлежавший парню. Второй чуть позже достали из реки.





"Говорит, мы вытаскивали одного рыжего парня, вытаскивали, оставили возле столба, он сидел. Мы, говорит, хотели другого вытаскивать, смотрим: его нет. Обувь я тут нашел. Он босиком мог идти", - рассказывает отец пропавшего Низам Исматулаев.





Виновным в аварии в семье считают водителя, мол, гнал на скорости. Сам водитель, по словам родных, сейчас находится в шоковом состоянии дома. О том, что было, рассказывает только следователям. А в семье Исматулаевых никто не может поверить во внезапное исчезновение. Выдвигают самые разные версии.





Мать Акрама предполагает, что его могут где-то насильно удерживать. Женщина слезно просит вернуть ей сына. А у отца парня есть другая версия: он боится гнева родителя и просто где-то прячется. Он просит сына появиться, ведь дома остались жена и ребенок.





Какая из версий имеет место быть, предстоит разобраться полицейским. Они уже занимаются розыском пропавшего.



