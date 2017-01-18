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Прямая трансляция пленарного заседания Мажилиса Парламента РК

18 января 2017, 09:54

В частности, будет рассмотрен в первом чтении проект поправок по вопросам развития местного самоуправления.


В Астане под председательством Нурлана Нигматулина началось пленарное заседание Мажилиса Парламента РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, будет рассмотрен в первом чтении проект поправок по вопросам развития местного самоуправления. Также депутаты рассмотрят ратификационный законопроект - Соглашение между Казахстаном и ЮНЕСКО о создании в нашей стране Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра (категории 2).

Соглашение способствует развитию гляциологической науки и улучшению научного понимания последствий изменения климата для ледников, снега и водных ресурсов на региональном и глобальном уровнях. Кроме того, документ направлен на развитие региональных программ исследований по проблемам гляциологии, гидрологии и климатологии, решение проблем водной, продовольственной безопасности.

В повестке дня и новые законопроекты, по которым палате предстоит назначить профильным комитетам сроки подготовки заключений. Это проект закона с сопутствующими поправками о стандартизации. В этом ряду и ратификационные акты: Соглашение о займе (Проект социального медицинского страхования) между Казахстаном и Международным Банком Реконструкции и Развития и «О ратификации Генерального соглашения об экономическом, техническом и торговом сотрудничестве между странами-членами Организации Исламской Конференции».



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