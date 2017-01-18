Егор Кончаловский расстался с женой

На самом деле, Егор Кончаловский и Любовь Толкалина официально женаты никогда не были, 20 лет пара прожила в гражданском браке, что не помешало им считать себя мужем и женой и даже родить дочку. За эти годы было многое, в том числе, в прессе не раз появлялись слухи о расставании пары, однако, потом режиссер и актриса снова заявляли, что они вместе, сообщает kp.ru





Но кажется на этот раз точка в отношениях будет поставлена окончательно.





О разрыве с Кончаловским Толкалина сообщила на своей странице в Facebook. "И совсем тайное и главное – только окончательно расставшись с мужем, я научилась с ним дружить", – написала Любовь, подведя итоги 2016 года.





Но несмотря на разрыв бывшие супруги остались друзьями. На днях актриса трогательно поздравила Кончаловского с Днем рождения. "Еще вчера сегодня было завтра....Тем временем Рождение Егора!!! Пусть будет на душе тепло и солнце , и абрикосы и миндаль в цвету! А я целую восемьдесят раз и обнимаю сто, но только крепче! И несмотря на всю любовь к искусству, его люблю я меньше , чем тебя!" – призналась режиссеру Любовь Толкалина.





Ранее Кончаловский, который в 2015 году отпраздновал 19-ю годовщину своих отношений с Толкалиной, признался в интервью, что такое светлое чувство как любовь он считает болью. "Это боль. Настоящая боль. Вы это узнаете в какой-то момент", – произнес кинорежисер, не объяснив, когда именно он осознал это.





Интересно, что супруги производили впечатление счастливой, крепкой пары. Например, Кончаловский как-то раз заявил, что они с Толкалиной могут в любой момент не разойтись, а пожениться. "А свадьба может еще и быть! А может и не быть. В любой момент ситуация может поменяться!" – заинтриговал Егор.





Сама актриса очень трепетно относится к своему теперь уже бывшему гражданскому мужу. "Егор – гарант моего спокойствия. У меня сейчас очень плотный гастрольный график, мы редко видимся, но это не мешает нашей душевной близости", – призналась актриса.