Четыре авиарейса задержаны в Международном аэропорту Алматы
18 января 2017, 09:31
Отмененных рейсов нет.
По состоянию на 17/01-18/01 08:00 ч Международном аэропорту Алматы задержаны 4 рейса, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу порта.
Среди задержанных:
1 SU1947 за 17/01 Алматы-Москва (позднее прибытие самолета) Аэрофлот
2 KC301 Алматы-У-Каменогорск (техническая причина) Эйр Астана
3 DP834 Алматы-Самара (позднее прибытие самолета) Победа
4 SU1947 Алматы-Москва (позднее прибытие самолета) Аэрофлот
В настоящий момент в а/п Алматы, вертикальная видимость составляет 30 м, горизонтальная 1300 м. Ограничений на прием и выпуск ВС нет.
Фото: Gismeteo.kz
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