В Семее в ДТП погиб чемпион Казахстана по тогызкумалак

В результате дорожной аварии в Семее 14 января погиб чемпион Казахстана и Средней Азии по национальной игре тогызкумалак Алмаз Жаксылыков , сообщили в пресс-службе городского УВД.













Примерно в 4:30 утра неустановленный водитель на автомашине Toyota Land Cruiser по улице Центральная в городе Семей допустил столкновение с автомашиной Toyota Camry. В результате ДТП водитель Toyota Camry 1986 года рождения от полученных травм скончался в Центральной городской больнице Семея. Пассажир автомобиля — девушка 1989 года рождения — госпитализирована в травматологическое отделение больницы скорой медицинской помощи.





После совершения ДТП неустановленный водитель скрылся с места происшествия, был объявлен план "Перехват". В ходе оперативно-поисковых мероприятий по горячим следам полицейские задержали мужчину 1975 года рождения, который дал признательные показания. Он помещен в изолятор временного содержания в УВД Семея.







