В Семее в ДТП погиб чемпион Казахстана по тогызкумалак

18 января 2017, 09:34

Виновник ДТП сбежал с места происшествия.


В результате дорожной аварии в Семее 14 января погиб чемпион Казахстана и Средней Азии по национальной игре тогызкумалак Алмаз Жаксылыков, сообщили в пресс-службе городского УВД.



Примерно в 4:30 утра неустановленный водитель на автомашине Toyota Land Cruiser по улице Центральная в городе Семей допустил столкновение с автомашиной Toyota Camry. В результате ДТП водитель Toyota Camry 1986 года рождения от полученных травм скончался в Центральной городской больнице Семея. Пассажир автомобиля — девушка 1989 года рождения — госпитализирована в травматологическое отделение больницы скорой медицинской помощи.

После совершения ДТП неустановленный водитель скрылся с места происшествия, был объявлен план "Перехват". В ходе оперативно-поисковых мероприятий по горячим следам полицейские задержали мужчину 1975 года рождения, который дал признательные показания. Он помещен в изолятор временного содержания в УВД Семея.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 345 части 3 УК РК "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека", а также 347 УК РК "Оставление места ДТП". Проводится досудебное расследование.

Источник: Sputnik Казахстан
Фото: Жандос Рахымбекулы/facebook.com

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