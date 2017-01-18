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Новости за сегодня

Иран выступил против присутствия США на Астанинском процессе

 

Тегеран против присутствия США на переговорах по сирийскому урегулированию, которые пройдут в Астане 23 января, передает иранское агентство Тасним со ссылкой на главу МИД Ирана Джавада Зарифа. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы против присутствия США (на переговорах в Астане)», — заявил Зариф агентству.

«Мы не приглашали США и мы против их присутствия», — добавил глава иранского МИД.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По словам Путина, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане. Ожидается, что встреча в Астане пройдет 23 января, а в Женеве — 8 февраля под эгидой спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

Переговоры в Астане будут проходить в рамках сотрудничества в трехстороннем формате Россия-Иран-Турция. Ранее президент России Владимир Путин отметил эффективность такого формата по урегулированию ситуации в Сирии, но подчеркнул необходимость учета интересов в регионе таких глобальных игроков, как США.

 

18 января 2017, 09:31
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «РИА Новости»

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