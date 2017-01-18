Экс-чиновник, отдавший $20 тысяч для устройства дочерей, намерен судиться с облздравом

Алмат Ермагамбетов подал иск в суд с требованием восстановиться на работе.

По информации источника, в горсуд Актобе поступил иск от Алмата Ермагамбетова, который осенью был уволен с поста заместителя главы Управления здравоохранения Актюбинской области.





Как сообщили "Диапазону" в суде, на этой неделе поступило гражданское дело, в котором сообщается, что бывший сотрудник областного управления здравоохранения Алмат Ермагамбетов подал иск с требованием восстановиться на работе. Чиновник был уволен в ноябре прошлого года после скандала.





Напомним , будучи заместителем главы управления здравоохранения Алмат Ермагамбетов рассказал полиции, что дал 20 000 долларов, чтобы она устроила его дочерей в престижные учебные заведения. По его показаниям, знакомая женщина предложила ему устроить старшую дочь в Назарбаев университет, а среднюю - в Назарбаевскую школу Актобе. По имеющимся данным, женщина говорила чиновнику, что знает директора НИШ, а проректор вуза – ее дядя, и что она сама в составе экзаменационной комиссии. Поэтому полностью доверился ей и отдал 20 тысяч долларов в присутствии своей жены. Расписку с нее чиновник не взял, так как доверял ей.





После этого Ермагамбетов стал потерпевшим по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По этой статье судят Ботагоз Биекенову.





После публикации в СМИ о попытке устроить дочерей с помощью денег, действия чиновника раскритиковал аким области Бердыбек Сапарбаев. После этого дисциплинарный совет департамента по делам госслужбы порекомендовал уволить Алмата Ермагамбетова с должности заместителя начальника управления здравоохранения. До увольнения Ермагамбетов курировал вопросы строительства, госзакупа, в том числе приобретения медикаментов. В 2012 году Ермагамбетов стал членом партии «Нур Отан».



