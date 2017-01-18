Обжаловать в течение трех месяцев

Л. Зинашева,

судья Усть-Каменогорского городского суда

В порядке, установленном гл. 27 ГПК, любое физическое или юридическое лицо вправе оспорить решения, действия (бездействие) органов государственной власти, если эти решения приняты, действия (бездействие) совершены при осуществлении управленческих функций в соответствующей сфере государственного управления.

Решение государственного органа, органа местного самоуправления, действие (бездействие) должностного лица или госслужащего может быть обжаловано в судебном порядке в случаях, если заявитель полагает, что нарушены принадлежащие ему субъективные права, свободы или законные интересы; созданы препятствия к осуществлению им своих субъективных прав, свобод или законных интересов; на него незаконно наложена какая-либо обязанность.

В порядке гл. 27 ГПК может быть обжаловано, в частности, решение органа местного самоуправления о запрещении собрания, митинга, шествия, пикетирования или демонстрации; решение уполномоченного государственного органа об отказе в признании лица оралманом, репатриантом, вынужденным переселенцем, беженцем; действия должностных лиц дорожной полиции по ограничению или запрещению движения транспортных средств; решение администрации следственного изолятора или исправительного учреждения о применении мер взыскания; отказ начальника исправительного учреждения, следственного изолятора или прокурора в направлении в суд материала об условнодосрочном освобождении, освобождении от дальнейшего отбывания наказания по болезни, об изменении условий отбывания осужденным наказания.

К бездействию, которое может быть обжаловано в указанном порядке, относится неисполнение должностным лицом или государственным служащим обязанностей, возложенных на него нормативными правовыми актами (должностными инструкциями, положениями, регламентами, приказами). К бездействию, в частности, следует относить оставление обращения гражданина или юридического лица без рассмотрения полностью или частично, дачу ответа заявителю не по существу обращения, если рассмотрение этого обращения относится к компетенции должностного лица или государственного служащего.

Подача заявления вышестоящему должностному лицу или в вышестоящий государственный орган, орган местного самоуправления не является основанием для отказа в принятии заявления в производство суда.

В случае обжалования вышестоящему прокурору или в суд предписания прокурора об устранении нарушений закона, оно согласно п. 4 ст. 24 Закона «О прокуратуре» приостановлению исполнением не подлежит. В этом случае предписание прокурора подлежит исполнению в срок, указанный прокурором, если до назначенного срока исполнения предписание прокурора не признано незаконным и не отменено судом или вышестоящим прокурором.

В соответствии с п. 2 ст. 17 Закона РК «Об административных процедурах» и ч. 1 ст. 280 ГПК заявитель вправе обжаловать решение, действие (бездействие) в течение трех месяцев со дня, когда заявителю стало известно о нарушении его субъективных прав, свобод или законных интересов.

Согласно ч. 1 ст. 240-5 ГПК и ст. 127 Закона РК от 2 апреля 2010 года «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» принятое судебным исполнителем решение, совершенное действие (бездействие) в исполнительном производстве может быть обжаловано взыскателем или должником. Жалоба названными лицами может быть подана в суд в течение десяти дней со дня, когда заявителю стало известно о принятом решении, совершенном действии (бездействии), нарушающем его права, свободы или законные интересы. Заявление об обжаловании решения, действия (бездействия) судебного исполнителя лицом, не являющимся должником или взыскателем в исполнительном производстве, может быть подано в течение трех месяцев.

Обязанность доказывания времени, когда заявителю стало известно о принятом судебным исполнителем решении, совершенном действии (бездействии), возлагается на заявителя.

В соответствии с п. п. 2, 3 ст. 179 ГК РК пропущенный заявителем срок исковой давности может быть применен судом только по заявлению государственного органа, органа местного самоуправления, должностного лица или государственного служащего, сделанному в судебном заседании суда первой инстанции. Такое заявление может быть сделано во всех случаях до удаления суда первой инстанции в совещательную комнату для вынесения решения.

Срок подачи заявления, пропущенный по уважительным причинам, может быть восстановлен судом первой инстанции. Процессуальное решение суда первой инстанции о восстановлении срока исковой давности не может быть пересмотрено судом апелляционной, кассационной или надзорной инстанций, поскольку такое решение обеспечивает право заявителя на судебную защиту.

Пропуск без уважительных причин срока подачи заявления в соответствии с ч. 2 ст. 280 ГПК является самостоятельным основанием к вынесению судом первой инстанции решения об отказе в удовлетворении заявления.