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Новости за сегодня

Суд в Северо-Казахстанской области взыскал с работодателя в пользу работников заработную плату и компенсацию за неиспользованный трудовой отпуск

 

В Кызылжарский районный суд Северо-Казахстанской области с исковыми заявлениями обратились 13 работников ТОО «СБИ-Агро Ташкентка» о взыскании с работодателя задолженности по заработной плате и компенсации за неиспользованный трудовой отпуск, не выплаченных в нарушение требований Трудового кодекса.

В ходе судебного заседания истец и ответчики представили суду соглашение об урегулировании спора в порядке медиации. В связи с тем, что условия медиативного соглашения не нарушают чьи-либо права, свободы и интересы, не противоречат Закону, определениями суда соглашения об урегулировании спора в порядке медиации были утверждены и производства по делам прекращены.

С ТОО «СБИ-Агро Ташкентка» взыскана задолженность по заработной плате в пользу работников в общей сумме 673 479 тенге.

Определения вступили в законную силу.

18 января 2017, 10:15
Источник, интернет-ресурс: *Верховного Суда РК

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