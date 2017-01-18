Суд в Северо-Казахстанской области взыскал с работодателя в пользу работников заработную плату и компенсацию за неиспользованный трудовой отпуск

В Кызылжарский районный суд Северо-Казахстанской области с исковыми заявлениями обратились 13 работников ТОО «СБИ-Агро Ташкентка» о взыскании с работодателя задолженности по заработной плате и компенсации за неиспользованный трудовой отпуск, не выплаченных в нарушение требований Трудового кодекса.

В ходе судебного заседания истец и ответчики представили суду соглашение об урегулировании спора в порядке медиации. В связи с тем, что условия медиативного соглашения не нарушают чьи-либо права, свободы и интересы, не противоречат Закону, определениями суда соглашения об урегулировании спора в порядке медиации были утверждены и производства по делам прекращены.

С ТОО «СБИ-Агро Ташкентка» взыскана задолженность по заработной плате в пользу работников в общей сумме 673 479 тенге.

Определения вступили в законную силу.