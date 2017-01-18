Футболист «Интера» забил мяч ударом в девятку через себя

Матч 1/8 Кубка Италии состоялся 17 января в Милане и завершился победой Интера в дополнительное время со счетом 3:2.

Защитник миланского «Интера» Джейсон Мурилло забил мяч в ворота «Болоньи» ударом через себя. Видео появилось на YouTube-канале SPORTZ Tv.









Мурилло отличился на 33-й минуте после подачи с углового в исполнении Жоау Мариу. Матч 1/8 Кубка Италии состоялся 17 января в Милане и завершился победой Интера в дополнительное время со счетом 3:2.