В двух управлениях Павлодарской области назначили новых руководителей

Сразу в двух управлениях Павлодарской области назначили новых руководителей. Ораз Дюздембаев возглавил управление сельского хозяйства, а Каиржан Байжанов - управление ветеринарии.

Новых руководителей на аппаратном совещании в областном акимате представил Булат Бакауов.

- На совещании в Баянаульском районе я поручил разработать программы развития сельского хозяйства по каждому району с учетом их специфики, возьмите этот вопрос на контроль, - обратился глава региона к Оразу Дюздембаеву. - В области много перспектив для развития сельского хозяйства и нам нужно использовать этот потенциал.

От Каиржана Байжанова аким потребовал завершить работу по обеспечению соответствия земельному кадастру сибиреязвенных захоронений и установке ограждений и опознавательных знаков. В целом ему предстоит ужесточить контроль за санитарно-эпизоотическим состоянием области.

Ораз Дюздембаев имеет два высших образования и опыт работы на предприятиях сельского хозяйства. Более семи лет он возглавлял областной филиал национальной компании «Продовольственная контрактная корпорация». До назначения на должность был заместителем акима Железинского района.

Каиржан Байжанов имеет образование ветеринарного врача. Работал главным государственным ветеринарным инспектором Павлодарского районного территориального упоавления Минсельхоза РК и руководителем отдела ветеринарии Павлодарского района. До назначения на должность был секретарем маслихата Павлодарского района.