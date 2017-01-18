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Новости за сегодня

Назначен первый заместитель председателя Актюбинского областного филиала партии «Нұр Отан»

 

Председатель Актюбинского областного филиала партии «Нұр Отан» Бердыбек Сапарбаев представил активу партии своего нового первого заместителя председателя Даригу Исмагамбетову.

Дарига Гизатовна Исмагамбетова родилась в 1975 году в селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области. Образование - высшее, специальность - методист дошкольных учреждений, психолог. Трудовой путь начала в 1992 году библиотекарем Калиновской средней школы Кобдинского района Актюбинской области.

Работала воспитателем продленного дня, учителем русского языка и литературы Калиновской средней школы, учителем кружка средней школы № 19 г.Актобе, учителем Калиновской средней школы Кобдинского района, учителем казахского языка и литературы средней школы № 15 г.Актобе, заместителем директора по воспитательной работе средней школы № 15 г.Актобе, директором средней школы № 15 г.Актобе, первым заместителем председателя Актюбинского городского филиала партии «Нұр Отан», заместителем начальника управления образования Актюбинской области, начальником управления по вопросам молодежной политики Актюбинской области.

С 2013 года занимала должность руководителя управления по вопросам молодежной политики Актюбинской области.

- Сегодня партии предъявляются повышенные требования. Главное - мы должны сохранить и приумножить доверие населения. Уровень доверия граждан будет расти в том случае, если мы будем работать непосредственно с народом, решая проблемные вопросы, - сказал Бердыбек Сапарбаев.

В свою очередь Дарига Исмагамбетова поблагодарила однопартийцев за оказанное доверие.

18 января 2017, 10:18
Источник, интернет-ресурс: НДП «Нур Отан»

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