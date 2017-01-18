В индийских самолетах появились места только для женщин
18 января 2017, 10:30
За последние два месяца два пассажира Air India были арестованы за домогательства к женщинам.
Индийская авиакомпания Air India ввела специальные места для женщин, чтобы оградить их от сексуальных приставаний и насилия, сообщает Русская служба BBC.
На некоторых внутренних рейсах шесть передних мест будут изначально зарезервированы для женщин.
Этому решению предшествовали несколько случаев приставаний к пассажирам и членам экипажа.
Авиакомпания таким образом хочет защитить пассажиров, путешествующих в одиночку. Одинокая женщина сможет попросить это место на стойке регистрации без дополнительной оплаты.
В Air India рассматривают возможность в будущем расширить предложение мест для женщин и на другие рейсы.
В декабре на рейсе Air India случился скандал: мужчина пересел из бизнес-класс в эконом-класс к одинокой женщине и начал ее трогать, когда она спала. Женщина проснулась и пожаловалась экипажу, в результате мужчина был задержан полицией.
В январе был арестован еще один пассажир авиакомпании, на которого пожаловалась стюардесса.
В Индии для женщин уже есть отдельные вагоны поездов и автобусы, а в некоторых городах ездят даже розовые моторикши, перевозящие только женщин.
Фото: AFP
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