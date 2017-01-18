Нигматулин обозначил приоритеты работы парламентариев на текущем этапе

Сегодня на первом в 2017 году пленарном заседании мажилиса председатель палаты Нурлан Нигматулин обозначил приоритеты работы парламентариев на предстоящий период, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.

Говоря о состоявшихся в начале января встречах мажилисменов с избирателями в регионах, Нурлан Нигматулин подчеркнул, что подобный формат позволяет объективно оценивать степень реализации принимаемых законов, оперативно воспринимать мнения людей и учитывать их предложения в дальнейшей законотворческой работе.

По словам спикера мажилиса, до конца нынешней сессии предстоит принять много важных законов, нужных для реализации стратегического курса Президента страны - Лидера Нации Нурсултана Назарбаева.

Это внесенный в первом чтении на пленарное заседание законопроект по вопросам развития местного самоуправления. В ближайшее время ожидается поступление в мажилис правительственного проекта закона по вопросам здравоохранения и социально-трудовой сферы.

Как отметил Н.Нигматулин, мажилисменам предстоит работа и над такими законопроектами, как о дорожном движении, по вопросам информации и коммуникаций, по вопросам деятельности некоммерческих организаций, кодексы о налогах и о недрах.

- Безусловно, в ходе работы над законопроектами будет вестись постоянный диалог с представителями гражданского общества, - подчеркнул председатель мажилиса.

Н.Нигматулин также акцентировал внимание на механизмах обеспечения парламентского контроля различных аспектов деятельности центральных исполнительных органов.

По словам председателя мажилиса, до конца нынешней сессии перед парламентариями в рамках «правительственного часа» выступят 11 из 15 министров правительства с информацией по проблемам внутренней и внешней политики, экономической и социальной жизни страны.

Кроме того, будут проведены парламентские слушания, посвященные такой актуальной теме, как обеспечение населения лекарственными средствами, состояние и развитие фармацевтической отрасли в Казахстане.

- Основными направлениями в деятельности мажилиса по-прежнему будут повышение качества законотворчества, усиление контроля за деятельностью центральных исполнительных органов, - резюмировал Н.Нигматулин.