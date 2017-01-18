Роль частного определения в гражданском судопроизводстве

С.К. Нурабай

Судья Есильского районного суда города Астаны

Частные определения являются отдельным видом санкций в гражданском судопроизводстве. Они свойственны только судебному праву. Частные определения не разрешают процессуальных вопросов, а носят лишь сигнализационный характер, являясь своеобразным способом судебного реагирования на нарушения различных общественных отношений, установленные в ходе судебного разбирательства по конкретному делу.

Положением части 1 статьи 270 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан (далее по тексту - «ГПК РК») предусмотрено, что при выявлении случаев нарушения законности суд вправе вынести и направить частное определение, а если нарушения допущены со стороны государственных органов, должностных лиц и государственных служащих, суд выносит и направляет частное определение соответствующим организациям, должностным или иным лицам, выполняющим управленческие функции, которые обязаны в месячный срок сообщить о принятых ими мерах.

Речь может идти о нарушениях, ставших предметом судебного разбирательства или способствовавших ему, например нарушениях жилищного, трудового законодательства, ведомственных нормативных актов, различных инструкций, моральных норм. Все эти нарушения устанавливаются на основе фактов, бывших предметом судебного разбирательства, т.е. в процессе судебного доказывания.

Частные определения служат предупреждению гражданских правонарушений и споров, выполняют воспитательные функции.

Являясь процессуальной формой предупреждения негативных социальных явлений, частные определения выступают как акт судебного реагирования на нарушения правовых норм.

Частные определения обладают свойством обязательности. Закон возлагает на организации или соответствующих должностных лиц, которым частное определение адресовано, обязанность в течение месяца сообщить о принятых ими мерах.

Необходимость устранения выявленных нарушений, вопреки желанию обязанных лиц, позволяет причислить частные определения к санкциям. Устранение нарушений по частному определению содержит элементы правовосстановительной и пресекательной санкций.

Положением части 2 статьи 270 ГПК РК предусмотрено, что несообщение о принятых мерах влечет административную ответственность лиц, которым адресовано частное определение, за проявление неуважения к суду в соответствии с требованиями статей 119 и 120 ГПК РК. Наложение административного взыскания не освобождает соответствующих лиц от обязанности сообщить о мерах, принятых по частному определению суда.

Исполнение любой обязанности будет эффективным лишь в случае, если существует опасение применения санкции при ее неисполнении. Санкция является охранительным правовым механизмом обязанности. Оставление должностным лицом без рассмотрения частного определения либо непринятие мер к устранению указанных в них нарушений закона, а равно несвоевременный ответ на частное определение, влечет административную ответственность по статье 664 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях, санкция которого предусматривает административное взыскание в виде штрафа в размере восьми месячных расчетных показателей.

Частные определения являются своеобразным способом судебного реагирования на нарушения законности, установленные в ходе судебного разбирательства по конкретному делу. Эти нарушения выступают в качестве причин и условий, способствовавших правонарушениям и спорам по гражданским делам.

Являясь санкцией в отношении таких нарушений, частные определения применяются на основе норм процессуального законодательства в рамках процессуальных правоотношений. В этом качестве частные определения имеют сходство с такой санкцией, как предупреждение.

Задачами гражданского судопроизводства являются не только защита и восстановление нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, государства и юридических лиц, соблюдение законности в гражданском обороте и публично-правовых отношениях, содействие мирному урегулированию спора, но и предупреждение правонарушений и формирование в обществе уважительного отношения к закону и суду (статья 4 ГПК РК). Выполнению этих задач служит реагирование на факты нарушения законности с помощью частных определений.

Гражданское процессуальное законодательство не закрепляет обязанность суда выявлять случаи нарушения законности вне заявленных требований. Выявление таких случаев осуществляется «попутно» в ходе исследования обстоятельств дела. Частные определения при этом могут быть вынесены как по фактам, подлежащим доказыванию, так и по иным.

Статья 270 ГПК РК предусматривает лишь возможность вынесения судом частных определений в случае выявления нарушений законности. При этом возможность вынесения частного определения не ставится в зависимость от каких-либо свойств, степени нарушений законности. Любые нарушения, как повлекшие применение восстановительных санкций, так и не повлекшие их, могут быть положены в основание частных определений.

Частные определения не увязаны с судьбой спора и принимаются независимо от удовлетворения или неудовлетворения требований. Они как бы «живут своей жизнью».

Частное определение может носить персонифицированный характер, если оно направлено на конкретных субъектов, допустивших нарушение законности.

Частью 3 статьи 270 ГПК РК предусмотрено, что если при рассмотрении дела суд обнаружит в действиях стороны, других участников процесса, должностного или иного лица признаки уголовного правонарушения, он сообщает об этом прокурору.

Как и любой другой судебный акт, частное определение может быть обжаловано лицами, интересов которых оно касается, с соблюдением требовании, предусмотренных статьей 429 ГПК РК либо опротестовано.