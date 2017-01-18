Перерасчету не подлежат

М. Нуржанова,

судья Усть-Каменогорского городского суда

В судебной практике есть случаи обращения банков с требованиями о взыскании суммы вознаграждений за период реструктуризации, когда уже имеется судебное решение о взыскании с ответчика суммы задолженности в полном объеме.

В таких случаях суды обоснованно отказывают в удовлетворении исковых требований, так как согласно требованиям ст. 35 Закона «О банках и банковской деятельности» суммы, подлежащие уплате в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом, не подлежат перерасчету.

И эта позиция однозначно является правильной, так как после вынесения решения суда о принудительном досрочном взыскании всего предмета займа фактически прекращаются обязательства по кредитному договору и, соответственно, начисление и взыскание вознаграждения либо неустойки по прекращенному обязательству необоснованно.

В соответствии с п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса договор считается измененным или расторгнутым в случае одностороннего отказа от его исполнения. Согласно п. 1 ст. 404 ГК односторонний отказ от исполнения договора (отказ от договора) допускается в случаях, предусмотренных Кодексом, иными законодательными актами или соглашением сторон.

В случаях рассматриваемых споров, если договором предусмотрено возвращение предмета займа по частям (в рассрочку), при нарушении заемщиком срока, установленного для возврата очередной части предмета займа, заимодатель вправе потребовать досрочного возврата всей оставшейся части предмета займа вместе с причитающимся вознаграждением, а также удовлетворить свои требования путем обращения взыскания на заложенное имущество.

При таких обстоятельствах, из смысла названных норм Гражданского кодекса, обратившись в суд с иском о досрочном взыскании полученного займа, банк фактически потребовал прекращения правоотношений, возникших с заемщиком в рамках кредитного договора, и тем самым отказался от его дальнейшего исполнения.

В силу норм п. 1 ст. 403 Гражданского кодекса с момента вступления судебного акта в законную силу обязательства сторон по договору займа прекращаются. Таким образом, после вступления в законную силу судебного решения о досрочном взыскании всего предмета займа правоотношения сторон возникают из судебного акта, а не из договора банковского займа. Предметом исполнения обязательства выступают денежные средства, взысканные с должника на основании судебного акта. Соответственно, его исполнение производится в рамках и порядке требований законодательства об исполнительном производстве. При этом в соответствии с нормами действующего гражданского законодательства у банка при расторжении договора банковского займа в случае отказа от договора возникает право требования от должника возвращения выданной ему суммы займа, а также начисленных, но уплаченных должником и причитающихся банку сумм вознаграждения за пользование займом на день расторжения договора.