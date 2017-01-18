Что необходимо знать о святой крещенской воде

Вода, освященная в крещенский сочельник и в сам праздник Богоявления, обладает одинаковыми чудодейственными свойствами и называется великой агиасмой.

Уже завтра христиане отпразднуют один из главных религиозных праздников – Крещение. В этот день верующие отправятся в церковь, чтобы набрать святой воды, а ночью накануне искупаются в специально подготовленных прорубях. Мы хотим немного рассказать о том, что необходимо знать о святой воде.





Святая Церковь словом Божиим, молитвой и священнодействиями освящает не только самого человека, но и все то, чем человек пользуется: воду, воздух, землю; различные предметы и вещи, необходимые для нашего существования и благополучия. Одно из величественнейших священнодействий – это освящение воды – стихии, без которой невозможно существование нашей жизни.





В какой день брать святую воду, 18 или 19 января?



Надо помнить, что вода, освященная 18 января, ничем не отличается от воды, освященной 19 января: по Уставу в Крещенский сочельник также полагается освящать воду чином великого освящения, хотя это еще предпразднество Богоявления. Вода, освященная в Крещенский Сочельник и в сам день Крещения Господня, является освященной крещенской водой (именуемой также Великой Агиасмой). Поэтому нет разницы, когда Вы возьмете воду - 18 или 19 января, и та и другая вода является крещенской.

То, что освящают воду два раза, получилось исторически: первый раз - накануне Крещения в храме, в Крещенский сочельник, потому что уже совершается литургия. А второй раз - по обычаю - в основном, наверное, русскому - шли освящать живую воду - источники, озера, реки, рубили во льду проруби, украшали их, возводили чуть ли не часовни из льда. Здесь исчисление не астрономическое, в церкви все достаточно просто.

В народе бытует мнение, что вода становится священной с 00.00 ночи. Но это не так. Освятили в храме воду - с этой минуты она становится святой.





Итак, вода, освященная в крещенский сочельник и в сам праздник Богоявления, обладает одинаковыми чудодейственными свойствами и называется великой агиасмой, то есть великой святыней. Церковь освящает воду для того, чтобы возвратить ей первозданную чистоту, низвести на нее благодать Божию и благословение Небесное, к освящению и исцелению души и тела каждого, кто с благоговением пользуется этой святыней, к прогнанию козней всех видимых и невидимых врагов и ко всякому благу для людей.





Как пользоваться святой водой?



Применение святой воды в повседневной жизни православного христианина достаточно многоразлично. К примеру, ее употребляют натощак в небольших количествах, обычно вместе с кусочком просфоры (особенно это относится к великой агиасме (воде, освященной накануне и в самый день праздника Крещения Господня), кропят свое жилище.

Особенным свойством святой воды является то, что, добавленная даже в небольшом количестве к воде обычной, она сообщает благодатные свойства и ей, поэтому в случае нехватки святой воды ее можно разбавить простой.

Нельзя забывать, что освященная вода – это церковная святыня, с которой соприкоснулась благодать Божия, и которая требует к себе благоговейного отношения, конечно, не следует ее использовать для мытья, купания и стирки.

Святую воду принято употреблять с молитвой: “Господи Боже мой, да будет дар Твой святый и святая Твоя вода во оставление грехов моих, в просвещение ума моего, в укрепление душевных и телесных сил моих, во здравие души и тела моего, в покорение страстей и немощей моих по безпредельному милосердию Твоему молитвами Пречистыя Твоея Матери и всех святых Твоих. Аминь”.

Хотя и желательно — из благоговения к святыне — принимать Богоявленскую воду натощак, но по особой нужде в помощи Божией — при недугах или нападениях злых сил — пить ее можно и нужно, не колеблясь, в любое время. При благоговейном отношении святая вода остается свежей и приятной на вкус долгое время.





Где хранить святую воду?

Воду нужно брать в храме - после службы. А хранят в особом сосуде в чистом месте и в чистой закрытой посуде, как и подобает великой святыне. Лучше всего набирать в стеклянные банки или пластиковые бутылки, на них можно наклеить соответствующую надпись, чтобы случайно не использовать святыню не по назначению. В церковных лавках продаются специальные сосуды для святой воды. Хранить крещенскую воду нужно как Великую Святыню! А не в гаражах, на полу, или в подвале, чтобы не мешала. Храните ее дома с благоговением, лучше всего, возле икон. И не просто храните, а употребляйте для телесного и духовного здоровья, в болезнях.

- Можно ли давать святую воду знакомым и родственникам, если они не смогли сходить за ней в праздник Богоявления (Крещения Господня)?

Можно, но будем помнить, что освящение воды совершается в храмах регулярно и набрать её там можно в любой день.





- Действительно ли вода всю неделю является крещенской?



Крещенская вода является таковой с момента своего освящения и год, и два и более, пока не иссякнут ее запасы дома. Взятая в храме в любой день, она никогда не теряет своей святости. архимандрит Амвросий (Ермаков).





Считается, что вода, которая течет из различных источников, в том числе из водопроводных кранов, в ночь на 19 января (т.е. на Крещение) с 00 часов до 00 часов 30 минут обладает необычными свойствами. Но это подтверждают не все духовники.





- Могут ли не православные, например, мусульмане, пить и пользоваться Крещенской водой?

Представители других религий могут использовать святую воду. Но благоговейно и с верой. Перед её употреблением читать православную молитву (людям неправославной веры) не обязательно. Можно, и даже нужно, мысленно обратиться к Богу своими словами, попросить здравия души и телу.





- Если святая вода испортилась, можно её просто вылить?



- В таком случае ее следует вылить в какое-то непопираемое ногами место, скажем, в проточную реку или в лесу под дерево, и сосуд, в котором она хранилась, больше не пускать в бытовое употребление. А если Крещенская вода, оставшаяся с прошлого года, допускает обычное употребление, т.е. сохранилась нормально, то ее и следует употреблять, как обычно - с благоговением и с молитвой пить утром натощак, при экстренной нужде - и в любое время дня. Если с водой что-то случилось, можно вылить ее в цветок. Прикасаться к сосуду со святой водой женщине в дни месячного очищения можно, а принимать ее внутрь, кроме случаев смертной опасности, не следует.

- Почему случается, что даже святая вода пропадает?

- Такое происходит, когда святую воду хранят и употребляют неблагоговейно и без веры. Вода очень реагируеют на ругань, скандалы. Также она может испортиться, если пить из общей емкости (горлышка бытылки, из банки). И еще нельзя святую воду употреблять женщинам в естественной нечистоте.





И наконец, в день Крещения Господня окунувшись в ледяную купель или облившись водой можно ли считать себя крещенным и носить крестик?





- Нет, такое поверие является опасным суеверием! Крещение - это Таинство, и совершать его может только священник. Необходимо прийти в храм, чтобы священник совершил над Вами Таинство Крещения.





Ученые о Крещенской воде





Исследования показали, что оптическая плотность крещенской воды выше, чем воды из тех же источников в обычные дни. Более того, она близка к оптической плотности воды из реки Иордан. Целебные свойства крещенской воды некоторые ученые объясняют особенностями магнитного поля Земли. В этот день оно отклоняется от нормы и вся вода на планете намагничивается. С чем связаны эти изменения, изучено пока не до конца.









Подготовлено по материалам mitropolia.kz, pravsobor.kz, azbyka.ru, www.pravmir.ru, www.nsad.ru и др.

Фото: Православие.Ru







