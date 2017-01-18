Как будут оценивать работу административных госслужащих корпусов «А» и «Б»

Методика разработана в связи с предстоящим тестированием госслужащих.

Председатель Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции подписал приказ от 29 декабря 2016 года «О некоторых вопросах оценки деятельности административных государственных служащих», сообщает Zakon.kz.





В частности, утверждена Методика оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «А» и «Б».





Так, оценка деятельности служащих корпуса «А» проводится по результатам их деятельности на конкретной должности по итогам года - не позднее 25 декабря оцениваемого года в соответствии с пунктом 5 Правил и сроков проведения оценки деятельности государственных служащих, утвержденных Указом Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 152.





Кроме того, государственные органы могут проводить оценку деятельности служащих корпуса «А» по итогам квартала (квартальная оценка) - не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом оцениваемого года (за исключением четвертого квартала, оценка которого проводится не позднее 10 декабря).





При этом оценка служащего корпуса «А» не проводится в случаях, если срок его пребывания на конкретной должности составляет менее трех месяцев.

Служащие корпуса «А», находящиеся в социальных отпусках либо периоде временной нетрудоспособности, проходят оценку в течение 5 рабочих дней после выхода на работу.





Оценку проводит лицо либо орган, наделенные правом назначения на должность и освобождения от должности административной государственной службы корпуса «А» .

Оценку деятельности ответственного секретаря центрального исполнительного органа и Секретаря Высшего Судебного Совета РК - руководителя аппарата проводит Администрация Президента РК.





Оценка указанных лиц осуществляется на основании приоритетов работы, которые определяются в январе оцениваемого года руководителем Администрации Президента РК.





Положения настоящего пункта вводятся в действие с 1 января 2017 года.





Оценка деятельности служащих корпуса «А» Администрации Президента Республики Казахстан осуществляется на основании данной Методики с учетом особенностей, предусмотренных автоматизированной системой оценки Администрации Президента Республики Казахстан.





Оценка складывается из оценки реализации приоритетов ежегодного соглашения, заключенного между уполномоченным лицом и служащим, в течение одного месяца с момента назначения служащего на административную государственную должность корпуса «А» по форме, согласноприложению 1 к Методике, а также приоритетов работы, определенных для лиц, указанных впункте 6 Методики.

При этом соглашение на следующий оцениваемый год заключается в течение одного месяца по истечении года со дня заключения предыдущего соглашения; а также оценки профессионального уровня и личностных качеств.





Организационное сопровождение оценки обеспечивается службой управления персоналом (кадровой службой) государственного органа либо в случае ее отсутствия - иным структурным подразделением, определяемым уполномоченным лицом, которое находится в подчинении у лиц (органов), проводящих оценку.





Оценка деятельности служащих корпуса «Б» проводится по результатам деятельности служащего на занимаемой должности по итогам квартала - не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за исключением четвертого квартала, оценка которого проводится не позднее 10 декабря); по итогам года - не позднее 25 декабря оцениваемого года.





Оценка служащего корпуса «Б» не проводится в случаях, если срок пребывания на занимаемой должности в оцениваемом периоде составляет менее трех месяцев, а также в период испытательного срока.





Служащие корпуса «Б», находящиеся в социальных отпусках либо периоде временной нетрудоспособности, проходят оценку в течение 5 рабочих дней после выхода на работу.





Оценка деятельности служащих корпуса «Б» Администрации Президента Республики Казахстан осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных автоматизированной системой оценки Администрации Президента РК.





Квартальная оценка проводится непосредственным руководителем и основывается на оценке исполнения служащим корпуса «Б» должностных обязанностей.





Непосредственным руководителем служащего корпуса «Б» является лицо, которому данный служащий подчинен согласно своей должностной инструкции.





Для руководителей исполнительных органов области, города республиканского значения, столицы, финансируемых из местного бюджета, оценка проводится акимом области, столицы, города республиканского значения либо по его уполномочию одним из его заместителей.





Годовая оценка складывается из средней оценки служащего корпуса «Б» за отчетные кварталы; оценки выполнения служащим корпуса «Б» индивидуального плана работы по форме, согласно приложению 1 к настоящей методике.





Для проведения оценки должностным лицом, имеющим право назначения на государственную должность и освобождения от государственной должности служащего корпуса «Б», создается Комиссия по оценке, рабочим органом которой является служба управления персоналом.





Заседание Комиссии по оценке считается правомочным, если на нем присутствовали не менее двух третей ее состава.





Замена отсутствующего члена или председателя Комиссии по оценке осуществляется по решению уполномоченного лица путем внесения изменения в приказ о создании комиссии по оценке.





Решение Комиссии по оценке принимается открытым голосованием.

Результаты голосования определяются большинством голосов членов Комиссии по оценке. При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим.





Секретарем Комиссии по оценке является сотрудник службы управления персоналом. Секретарь Комиссии по оценке не принимает участие в голосовании.





Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.



