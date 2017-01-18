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Новости за сегодня

Утвержден график представления респондентами первичных статистических данных

по общегосударственным и ведомственным статистическим наблюдениям на 2017 год

Аннотация к документу: Приказ Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 13 декабря 2016 года № 311 «Об утверждении графика представления респондентами первичных статистических данных по общегосударственным и ведомственным статистическим наблюдениям на 2017 год»

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике» от 19 марта 2010 года, а также подпунктом 9) пункта 16 Положения о Комитете по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, утвержденного приказом Министра национальной экономики от 30 сентября 2014 года №33 утвержден График представления респондентами первичных статистических данных по общегосударственным и ведомственным статистическим наблюдениям на 2017 год.

График состоит из двух статистических таблиц наблюдения:

1. Общегосударственные статистические наблюдения, проводимые Комитетом по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан

2. Ведомственные статистические наблюдения органами государственной статистики

Приказ вводится в действие с 1 января 2017 года.

 

18 января 2017, 10:32
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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