по общегосударственным и ведомственным статистическим наблюдениям на 2017 год

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике» от 19 марта 2010 года, а также подпунктом 9) пункта 16 Положения о Комитете по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, утвержденного приказом Министра национальной экономики от 30 сентября 2014 года №33 утвержден График представления респондентами первичных статистических данных по общегосударственным и ведомственным статистическим наблюдениям на 2017 год. График состоит из двух статистических таблиц наблюдения: 1. Общегосударственные статистические наблюдения, проводимые Комитетом по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан 2. Ведомственные статистические наблюдения органами государственной статистики Приказ вводится в действие с 1 января 2017 года.