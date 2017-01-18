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Заявление по месту жительства ответчика

 

Ж. Рамазанова,

судья Есильского районного суда г. Астаны

 

Брак представляет собой начало и основу семьи. Характер супружеских отношений зависит прежде всего от того, какие мотивы обусловили заключение данного брачного союза.

К проблемам современного общества можно отнести ранние браки, составляющие категорию риска и дающие половину всех разводов. Практически до 24 лет молодые люди иждивенцы, а по сути, молодые супруги могут оставаться иждивенцами до 40 лет, поскольку ранний брак, за редким исключением, не дает возможности завершить образование, приобрести профессию. Нехватка денег, проблема с жильем, нежелательная беременность и роды все это усугубляет неустойчивое положение молодой семьи, приводящее к разводу. Известна тревожная статистика разводов в нашей стране: сейчас половина молодых семей распадается в первый год жизни, две трети в первые пять лет, в 70 процентах семей, не распавшихся после пятилетней жизни, супруги находятся в напряженных отношениях.

Для желающих развестись законодательство Казахстана предоставляет два способа: по взаимному согласию через органы регистрации актов гражданского состояния (РАГС, ранее они назывались ЗАГС), если ситуация в семье отвечает определенным условиям; через суд.

Если развод происходит по взаимному согласию, у пары нет несовершеннолетних детей и имущественных претензий, то расторжение брака происходит в органах РАГС.

Кроме того, в РАГС по заявлению одного из супругов расторгаются браки в случаях, если второй супруг признан без вести пропавшим; если другой супруг признан судом недееспособным (или ограниченно дееспособным); в случае осуждения второго супруга на срок более трех лет с отбыванием наказания в местах лишения свободы.

В указанных случаях наличие в семье детей до 18 лет не имеет значения. Брак будет расторгнут. Брак считается прекращенным со дня регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния. Расторжение брака в судебном порядке производится в случаях (п. 2 ст. 19 Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье»): если у супругов имеются общие несовершеннолетние дети (за исключением случаев недееспособности, ограниченной дееспособности, безвестного отсутствия супруга или его осуждения к лишению свободы на срок не менее трех лет); отсутствия согласия одного из супругов на расторжение брака; если один из супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, своими действиями либо бездействием уклоняется от расторжения брака; наличия имущественных и иных претензий супругов друг к другу.

По общему правилу иск о расторжении брака предъявляется в суд по месту жительства ответчика, то есть другого супруга (ст. 29 ГПК РК). Иски о расторжении брака могут предъявляться по месту жительства истца в случае, когда с ним совместно проживают несовершеннолетние дети. Где был зарегистрирован брак, при этом значения не имеет.

Супруг, желающий расторгнуть брак, подает в суд исковое заявление, требования к которому установлены ст. 148 Гражданского процессуального кодекса и п. 2 Нормативного постановления Верховного Суда РК «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» в исковом заявлении должно быть указано, когда и где зарегистрирован брак; имеются ли общие дети, их возраст; достигнуто ли супругами соглашение о том, с кем из них будут проживать несовершеннолетние дети, о порядке выплаты средств на содержание детей и (или) нетрудоспособного нуждающегося супруга, о размерах этих средств либо разделе общего имущества супругов; мотивы расторжения брака при отсутствии взаимного согласия на его расторжение; предъявляются и другие требования, которые могут быть рассмотрены одновременно с иском о расторжении брака.

О том, что процедура расторжения брака начинается с подачи заявления, знают, наверняка, все. Но только заявлением перечень документов не ограничивается. Да и само заявление должно быть установленного образца и потребуется в трех экземплярах: для суда, ответчика и истца (на этом экземпляре нужно обязательно поставить штамп, который засвидетельствует, что заявление принято к рассмотрению).

Заявитель также должен предоставить свидетельство о браке (оригинал); справку с места жительства истца и ответчика; свидетельства о рождении детей (если есть); копию удостоверения личности, паспорта истца; квитанцию об уплате госпошлины.

Если муж или жена не могут или не хотят принимать участие в судебном процессе (по любой причине) и их интересы представляют третьи лица, дополнительно потребуется нотариально заверенная доверенность. Также, в зависимости от ситуации, могут понадобиться справка о доходах (для взыскания алиментов) и документы, удостоверяющие права на имущество, при его разделе.

При отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака суд вправе в соответствии со ст. 20 Кодекса «О браке (супружестве) и семье» принять меры к примирению супругов и отложить разбирательство дела, назначив супругам срок для примирения в пределах шести месяцев. По истечении этого срока расторжение брака производится, если меры по примирению супругов оказались безрезультатными и супруги (один из них) настаивают на расторжении брака.

Четко прописано в кодексе, в каких случаях расторжение брака (супружества) невозможно в РК ни по заявлению, ни через суд. Согласно ч. 2 ст. 16 Семейного кодекса в Казахстане нельзя развестись без согласия супруги в период ее беременности и в течение первого года жизни ребенка.

Брак считается расторгнутым со дня вступления судебного решения в законную силу. Копия решения суда направляется в течение трех дней в органы РАГС. После этого необходимо прийти в отдел РАГС по месту жительства и подать заявление, приложив к нему судебное решение. На основании этого будет сделана запись о расторжении брака и выданы свидетельства о разводе.

 

18 января 2017, 10:50
Источник, интернет-ресурс: Медиа-корпорации «ЗАҢ»

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