Сестры Уильямс снялись с парного турнира Australian Open из-за травмы

В матче первого круга турнира Уильямс должны были играть против россиянки Анастасии Павлюченковой и венгерки Тимеи Бабош.

Американские теннисистки Серена и Винус Уильямс снялись с Открытого чемпионата Австралии в парном разряде из-за травмы старшей сестры, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу турнира.





В матче первого круга турнира Уильямс должны были играть против россиянки Анастасии Павлюченковой и венгерки Тимеи Бабош, однако перед игрой стало известно, что Винус травмировала локоть, из-за чего американки не вышли на матч. Новыми соперницами российско-венгерской пары будут немка Карина Виттефт и румынка Сорана Кырстя, о времени начала игры станет известно позднее.



