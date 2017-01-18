Сестры Уильямс снялись с парного турнира Australian Open из-за травмы
18 января 2017, 11:09
В матче первого круга турнира Уильямс должны были играть против россиянки Анастасии Павлюченковой и венгерки Тимеи Бабош.
Американские теннисистки Серена и Винус Уильямс снялись с Открытого чемпионата Австралии в парном разряде из-за травмы старшей сестры, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу турнира.
В матче первого круга турнира Уильямс должны были играть против россиянки Анастасии Павлюченковой и венгерки Тимеи Бабош, однако перед игрой стало известно, что Винус травмировала локоть, из-за чего американки не вышли на матч. Новыми соперницами российско-венгерской пары будут немка Карина Виттефт и румынка Сорана Кырстя, о времени начала игры станет известно позднее.
Серена и Винус Уильямс в паре являются трехкратными олимпийскими чемпионками (2000, 2008, 2012 гг.), победительницами 14 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) и действующими чемпионками Уимблдонского турнира. В рамках женского одиночного турнира на Открытом чемпионате Австралии - 2017 Винус Уильямс вышла в третий круг, Серена позднее поборется за выход в данную стадию с чешкой Люси Шафаржовой.
Фото: © EPA/ANDREW GOMBERT
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