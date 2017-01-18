Нурлан Нигматулин раскритиковал законопроект о местном самоуправлении

На пленарном заседании мажилиса под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина обсуждался законопроект по вопросам развития местного самоуправления, разработчиком которого является министерство национальной экономики , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.





В ходе обсуждения законопроекта в первом чтении вопрос коснулся интеграции бюджета местного самоуправления в общую бюджетную систему страны.





- Тимур Муратович, вы или представитель минфина, разъясните, в чём разница между контрольными счетами наличности аппаратов акимов сельских округов, которые имеются сегодня, и бюджетом местного самоуправления, который вводится рассматриваемым законом? – спросил председатель мажилиса.





Не удовлетворившись ответом разработчиков, Н.Нигматулин поставил вопрос о готовности ответственных госорганов интегрировать бюджет местного самоуправления в общую бюджетную систему страны. При этом спикер мажилиса подчеркнул необходимость расширения всей ныне действующей информационной системы казначейства.





- Готовы ли вы к этому? Заложены ли на это средства? И как это корреспондируется с коммуникационной доступностью интернета в сельской местности? Вот также вы приходили при принятии закона о всеобщем декларировании доходов. А потом выяснилось, что информационная система госдоходов не готова к работе в новом режиме. Не будет здесь такого же? - уточнил Н.Нигматулин.





Еще один вопрос, который обеспокоил спикера палаты, это организация обучения акимов сельских округов правильному и грамотному управлению бюджетным процессом и коммунальной собственностью.





- Ведь это очень важный вопрос. Мы должны получить «подготовленных» акимов, а не потенциальных «клиентов» антикоррупционного ведомства – отметил Н.Нигматулин.





Как известно, законопроект, разработанный министерством национальной экономики, направлен на поэтапное внедрение самостоятельного бюджета на уровне городов районного значения, сел, поселков, сельских округов и введение института коммунальной собственности местного самоуправления, а также дальнейшее расширение полномочий органов местного самоуправления в бюджетном процессе и управлении коммунальной собственностью местного самоуправления.



