В Кыргызстане уволили педагога за оскорбление в соцсетях погибших при авиакрушении
18 января 2017, 11:25
Посты женщины на Facebook о погибших при авиакатастрофе вызвали шквал критики в социальных сетях.
Педагога Кыргызской государственной медицинской академии Таттыгуль Дооталиеву уволили за оскорбительные слова в соцсетях в адрес погибших при авиакрушении, сообщила пресс-служба вуза.
Ранее на ее аккаунте появились "саркастичные" комментарии по вопросам внутренней миграции погибших — жителей поселка, на дома которых упал самолет. В публикациях говорилось, что авиакатастрофа — "естественный отбор". Это возмутило пользователей социальных сетей. Как сообщают СМИ, сама девушка заявила о потере смартфона с открытым аккаунтом Facebook и что она не имеет отношения к этим публикациям. В Госкомитете национальной безопасности пообещали изучить эти посты.
В КГМА сообщили, что преподаватель кафедры управления и экономики фармации, технологии лекарственных средств Дооталиева уволена приказом ректора за аморальный поступок, не совместимый с продолжением данной работы. В понедельник около 7.30 в селе Дача-Суу разбился грузовой Boeing 747, летевший из Гонконга в Стамбул. Причины крушения устанавливаются. Погибли 38 человек.
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Источник: Sputnik Кыргызстан
Фото: Газета.Ru
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