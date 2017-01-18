Проект закона, расширяющий финполномочия органов местного самоуправления, одобрен мажилисом

В первом чтении мажилисмены рассмотрели и одобрили проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития местного самоуправления» , передает корреспондент Zakon.kz





Как отметил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов, главой государства Нурсултаном Назарбаевым в рамках Плана нации «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ», 98-й шаг, поручено на уровне города районного значения, села, поселка и сельского округа внедрить самостоятельный бюджет местного самоуправления.





«Национальной комиссией по модернизации проработаны подходы по внедрению самостоятельного бюджета местного самоуправления (МСУ) с учетом опыта стран ОЭСР. В Казахстане принята Концепция развития местного самоуправления, в основу которой были заложены общепризнанные ценности муниципальной демократии и муниципального управления, закрепленные в Европейской хартии местного самоуправления. Данная Концепция определила развитие местного самоуправления в Казахстане в два этапа», - сказал он.





По его словам, на первом этапе (2013-2014 г.г.) предусматривалось расширение потенциала действующей системы на нижних уровнях управления, а на втором (2015-2020 г.г.) - дальнейшее развитие местного самоуправления.





Глава ведомства указал, что для решения задач первого этапа реализации Концепции в 2013 г. принят закон по вопросам развития местного самоуправления и соответствующие подзаконные акты. В документе закреплены нормы, определяющие полномочия органов МСУ, деятельность схода и собраний местного сообщества, порядок проведения выборов акимов городов районного значения, сел, поселков и сельских округов и расширение их полномочий.









Он напомнил, что бюджетная система страны состоит из трех уровней. На уровне городов районного значения, сел, поселков, сельских округов самостоятельного бюджета нет.





«Речь идет почти о 2,5 тысячах административных единицах. В рамках разработки законопроекта изучен опыт внедрения самостоятельного бюджета местного самоуправления отдельных стран ОЭСР, в частности Польши, в которых административно-территориальное деление в целом схоже с условиями РК. Бюджет МСУ на уровне города районного значения, села, поселка, сельского округа внедряется как 4-й уровень госбюджета с 2018 года в административных территориальных единицах с численностью населения свыше 2000 человек, а с 2020 года – повсеместно», - пояснил Тимур Сулейменов.





В документе определены доходные источники бюджета МСУ, состоящие из налоговых поступлений: индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источников выплаты; налог на имущество физических лиц; налог на транспорт с физических и юридических лиц; земельный налог с физических и юридических лиц на земли населенных пунктов, плата за размещение наружной (визуальной) рекламы в полосе отвода автомобильных дорог проходящих через территории городов районного значения, сел, поселков, сельских округов. Также состоящие из неналоговых поступлений: доходы от имущественного найма (аренды) государственного имущества; добровольные сборы физических и юридических лиц; штрафы, взимаемые акимами за административные правонарушения, предусмотренные Кодексом РК «Об административных правонарушениях»; доходы от продажи коммунальной собственности; трансферты из районного бюджета.





«Бюджет МСУ будет утверждаться маслихатом района после его обсуждения на собрании местного сообщества, а исполнение бюджета МСУ возлагается на аппарат акима села. Таким образом, предусмотрены механизмы, позволяющие планировать расходы бюджета с учетом интересов местного сообщества. Расходы определены на уровне действующих в Бюджетном кодексе 19 направлений расходов акима села: дошкольное воспитание и обучение; благоустройство и озеленение населенных пунктов; строительство, реконструкция, ремонт и содержание автодорог; организация водоснабжения населенных пунктов и другие», - перечислил министр.





Глава ведомства отметил, что внедрение самостоятельного бюджета МСУ также вызывает потребность образования института «коммунальной собственности МСУ», которого сегодня нет. Вся коммунальная собственность на территории села входит в состав коммунальной собственности района и управляется акиматом района.





«Законопроектом вносятся нормы в Гражданский кодекс и в закон «О госимуществе», определяющие понятие коммунальной собственности МСУ, порядок формирования и управления данной собственностью. Имущество МСУ будет состоять из имущества местной казны и имущества, закрепленного за коммунальными юридическими лицами. Порядок формирования и управления коммунальным имуществом МСУ будет осуществляться по аналогии с коммунальным имуществом района. При этом, управление коммунальной собственностью МСУ возлагается на аппарат акима села по согласованию с собранием местного сообщества», - детализировал он.





Также законопроектом вносятся изменения и дополнения в закон «О местном государственном управлении и самоуправлении в РК» в части наделения маслихатов районов полномочиями по утверждению бюджета МСУ, расширения полномочий акима села и его аппарата по исполнению бюджета МСУ и управлению коммунальным имуществом МСУ.





По его словам, в целях повышения кадрового потенциала органов местного самоуправления по вопросам организации сходов и собраний, планированию и расходованию средств КСН (Контрольных счетов наличности), сбору налогов, осуществления госзакупок в регионах проводится специальный курс обучения, организованный МНЭ совместно с Учебным центром «Зерде».





«Также акиматами областей сформированы информационно-разъяснительные группы из числа сотрудников управлений экономики и финансов, органов казначейства и государственных доходов и разработаны сетевые графики их выездов в города районного значения, села, поселки и сельские округа в целях подготовки специалистов аппаратов акимов сел по вопросам бюджетного планирования, исполнения и управление коммунальным имуществом. Кроме того, будет продолжена работа по дальнейшему обучению акимов и сотрудников аппаратов по планированию и исполнению бюджета и управлению коммунальным имуществом на курсах Академии госуправления и в региональных центрах переподготовки госслужащих», - подчеркнул Тимур Сулейменов.





В заключение министр отметил, что в целом принятие законопроекта позволит обеспечить расширение финансовой и экономической самостоятельности органов МСУ в решении актуальных вопросов местного значения и расширение возможности граждан участвовать в процессе принятия решений через развитие МСУ.





Автор Ксения Давыдова, Астана