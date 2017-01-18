Габдуллин признал факты шантажа высокопоставленных чиновников

Бывший руководитель изданий Central Asia Monitor и Radiotochka.kz Бигельды Габдуллин признал, что вымогал денежные средства у руководства города Астана, акимов Жамбылской и Восточно-Казахстанской областей, а также у министра энергетики Каната Бозумбаева путем публикаций негативных материалов, передает Zakon.kz.

«Я знаю, что моя газета должна быть острой и критичной, потому что от такой направленности зависит ее финансовая состоятельность. Прежде чем думать о финансовой стороне газеты мне приходилось ездить по республике, встречаться с чиновниками, акимами, министрами. Они, зная критическую направленность газеты, побаивались материалов в ней и всегда старались выполнять мои просьбы», - заявил Габдуллин в своем чистосердечном признании, которое продемонстрировали во время заседания суда.

Далее в своей речи Бигельды Габдуллин подробно остановился на четырех эпизодах уголовного дела.

По словам Бигельды Габдуллина, он имел намерение получить финансирование от Министерства энергетики. Для этого было подготовлено и опубликовано два критических материала в адрес министра энергетики РК Каната Бозумбаева. После чего к нему обратился пресс-секретарь ведомства Аскар Джалдинов с просьбой прекратить публикацию критических статей. С этой целью одна из подведомственных организаций Министерства заключила договор с изданием Габдуллина на 2 млн тенге. Данное соглашение устроило Габдуллина.

Также Бигельды Габдуллин рассказал подробности получения тендера от Жамбылской области. «С управлением внутренней политики региона были заключены три договора на проведение информационной политики. В 2013 году эта сумма составила 2,5 млн. тенге, 2015 - 2 млн., 2016 - 2 млн. Общую сумму составило 6,5 млн тенге. После ряда критических статей потребовал от акимата Жамбылской области в 2017 году финансирование в размере 10 млн тенге», - продолжил Габдуллин.

Ситуация с получением госинформзаказа от акимата г.Астана и Восточно-Казахстанской области была аналогичной.

«Я чистосердечно признаю свою вину в присутствии своих адвокатов. Я пришел с повинной и откровенно раскаиваюсь, что мои угрозы в адрес акимов и министров были действительными угрозами. Давление с моей стороны были незаконными. Я явился по своей инициативе, давления с стороны сотрудников антикоррупционной службы не было», - заключил Габдлуллин.

Добавим, что сегодня в суде в качестве свидетелей были допрошены руководители управлений внутренней политики г.Астаны, ВКО и Жамбылской областей, которые непосредственно вели переговоры с Бигельды Габдуллиным по поводу заключения договоров. Все они заявили, что под давлением владельца медиаресурсов были вынуждены увеличить объемы госинформзаказа для Central Asia Monitor и Radiotochka.kz. В противном случае они могли подвергнуться жесткой и необоснованной критике со стороны СМИ, подконтрольных Габдуллину.