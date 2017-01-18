Нурлан Нигматулин раскритиковал законопроект о местном самоуправлении

На пленарном заседании мажилиса под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина обсуждался законопроект по вопросам развития местного самоуправления, разработчиком которого является министерство национальной экономики, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.

В ходе обсуждения законопроекта в первом чтении вопрос коснулся интеграции бюджета местного самоуправления в общую бюджетную систему страны.

- Тимур Муратович, вы или представитель минфина, разъясните, в чём разница между контрольными счетами наличности аппаратов акимов сельских округов, которые имеются сегодня, и бюджетом местного самоуправления, который вводится рассматриваемым законом? - спросил председатель мажилиса.

Не удовлетворившись ответом разработчиков, Н.Нигматулин поставил вопрос о готовности ответственных госорганов интегрировать бюджет местного самоуправления в общую бюджетную систему страны. При этом спикер мажилиса подчеркнул необходимость расширения всей ныне действующей информационной системы казначейства.

- Готовы ли вы к этому? Заложены ли на это средства? И как это корреспондируется с коммуникационной доступностью интернета в сельской местности? Вот также вы приходили при принятии закона о всеобщем декларировании доходов. А потом выяснилось, что информационная система госдоходов не готова к работе в новом режиме. Не будет здесь такого же? - уточнил Н.Нигматулин.

Еще один вопрос, который обеспокоил спикера палаты, это организация обучения акимов сельских округов правильному и грамотному управлению бюджетным процессом и коммунальной собственностью.

- Ведь это очень важный вопрос. Мы должны получить «подготовленных» акимов, а не потенциальных «клиентов» антикоррупционного ведомства - отметил Н.Нигматулин.

Как известно, законопроект, разработанный министерством национальной экономики, направлен на поэтапное внедрение самостоятельного бюджета на уровне городов районного значения, сел, поселков, сельских округов и введение института коммунальной собственности местного самоуправления, а также дальнейшее расширение полномочий органов местного самоуправления в бюджетном процессе и управлении коммунальной собственностью местного самоуправления.