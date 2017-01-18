"Гонконгский грипп": что это такое, чем он опасен и как его победить

Врачи говорят, что у этого поколения есть иммунитет, а вот остальным стоит поберечься. Мы расскажем Вам все о "гонконгском враге": в чём его особенности, чем он опасен и как его лечить.





Почему грипп называется гонконгским?





«Гонконгский грипп» (АH3N2) получил своё название «в честь» города, где в 1968-1969 годах наблюдалась одна из массовых вспышек заболевания. Начавшись в Гонконге, пандемия стала распространяться в другие страны. Несмотря на китайское название, больше всего пострадали жители США: в 70-е годы от вируса там погибло 33 тысячи 800 человек.





Всего же этот штамм гриппа тогда унес жизни около полумиллиона пациентов: это не самый впечатляющий урожай — жертвами знаменитой «испанки» в начале XX века стали 20 миллионов человек.





Насколько он опасен?

"Гонконгскому" гриппу присвоена вторая категория индекса степени тяжести пандемии: это означает, что болезнь заканчивается смертельным исходом для 1-5 человек из 1000 заболевших. Для сравнения: у свиного гриппа первая категория — от него умирают в пять раз реже.





Особенную опасность гонконгский грипп представляет для детей первых двух лет жизни и пожилых людей, у них чаще всего развиваются осложнения недуга. Остальным также необходимо быть на чеку, поскольку иммунитета к этому заболеванию у россиян нет, поэтому заболеть может каждый.





Вирусная инфекция может повлечь за собой бактериальную пневмонию, поражение сердечной мышцы, менингит, отит и другие заболевания, а также усугубить уже имеющиеся недуги, вызвав обострение астмы, диабета, хронических болезней сердечно-сосудистой системы.

Симптомы "гонконгского" гриппа

Первые признаки гонконгского гриппа больной начинает ощущать черед 1-2 дня после заражения. Эти симптомы, в принципе, такие же, как и при других видах гриппа: Сильная интоксикация, которая проявляется слабостью, головной болью, недомоганием и даже тошнотой. Очень высокая температура тела, которую не всегда удается сбить с первого раза. Озноб. Боль в пояснице, спине, руках, ногах, глазах. Заложенность носа и горла. Сухой кашель.

У некоторых больных на фоне описанных симптомов появляются расстройства пищеварения – понос, боль в желудке, рвота.

Тяжелое состояние сохраняется, как правило, 3-4 дня. Потом все симптомы начинают потихоньку сходить на нет: нормализуется температура тела, улучшается самочувствие, проходить насморк, боль в горле, кашель. Если же больной и дальше плохо себя чувствует, температура не приходит в норму или же поднимается после короткого периода улучшения, стоит бить тревогу. Эти признаки свидетельствуют о том, что организм слишком ослаблен, чтобы справиться с инфекцией, и, возможно, имеют место осложнения.

Осложнения "гонконгского" гриппа

Как показывает пандемия 1968 года, гонконгский грипп может стать причиной возникновения серьезных осложнений: миокардита; пневмонии; энцефалита; менингита; шокового состояния. Кроме того, возможно развитие трахеита, бронхита, воспаления уха и околоносовых пазух. Отдаленными последствиями гриппа может стать дисфункция печени, поджелудочной железы, почек, эндокринных желез.

Также стоит отметить, что у людей, имеющих хронические заболевания внутренних органов, гонконгский грипп может спровоцировать серьезное обострение и декомпенсацию этих недугов. Под большой опасностью дети с врожденными пороками сердца, заболеваниями нервной системы, сахарным диабетом, бронхиальной астмой, а также взрослые, страдающие сердечно-сосудистыми и легочными болезнями.

Как защититься от гриппа, если я — в группе риска?

Врачи настоятельно рекомендуют делать прививки от гриппа — в настоящее время существуют препараты, разрешенные к применению и у детей с 6 месяцев, и у беременных женщин, и у ВИЧ-инфицированных людей. В тех случаях, когда вакцинация не спасает от заражения, она помогает перенести заболевание без осложнений и в легкой форме.

Другое дело, что сейчас, в разгар эпидемии, ставить прививку уже поздно: если вы очень восприимчивы к респираторным вирусным инфекциям, избегайте многолюдных мест, предпочтите общественному транспорту — такси, личный автомобиль или пешие прогулки и обращайтесь к врачу при первых симптомах недомогания: он назначит вам рецептурные препараты с доказанной эффективностью против гриппа (о них ниже).





Что делать, если я уже заболел гонконгским гриппом?





Силком вас в поликлинику никто не потащит, но имейте в виду, что наблюдение врача, во-первых, позволит своевременно заподозрить развитие осложнений, а во-вторых, сдать анализы для уточнения возбудителя инфекции и начать лечение, направленное против возбудителя (а не просто на устранение симптомов).

При появлении первых симптомов гриппа больной должен остаться дома. Хождение в садик, школу, на работу в таком состоянии провоцирует затяжное течение болезни, развитие осложнений и, что немало важно, подставляет под опасность заражения окружающих людей. Кроме того, нельзя заниматься самодиагностикой и самолечением – больному необходим врач, которого следует вызвать на дом.

Лечение гонконгского гриппа, как правило, проводится в домашних условиях. Если заболевание протекает тяжело, может потребоваться госпитализация больного. С особенной осторожностью врачи относятся к гриппу у маленьких детей, стариков, людей с хроническими недугами, а также у беременных женщин. Всем этим категориям населения также могут порекомендовать лечение в стационаре.

В план лечения гонконгского гриппа обычно входит:

Постельный режим. Облегченное питание и обильное питье. Противовирусная терапия. Симптоматическое лечение. Противовирусные препараты применяются не у всех больных гонконгским гриппом. Если болезнь протекает без осложнений, организм может сам побороться с инфекцией, и дополнительная помощь в виде противовирусных лекарств ему не нужна. В случае тяжелого гриппа больному могут назначить средства, активные в отношении вирусов гриппа типа А: Римантадин, Озельтамивир. Помимо этого, могут применяться препараты интерферонов (например, Виферон) и стимуляторы образования интерферонов в организме больного (Циклоферон, Мефенаминовая кислота и пр.).

Отдельное внимание следует уделить симптоматической терапии гонконгского гриппа. Людям, страдающим гриппом, назначают:

Жаропонижающие препараты. Необходимо запастись несколькими лекарствами (лучше всего, парацетамолом и ибупрофеном), так как температура с первого раза может и не опуститься, а превышать дозу препарата нельзя. Если же лечить предстоит ребенка, то должны быть и разные лекарственные формы – сироп, свечи (сиропы более эффективны при высокой температуре, а свечи подходят для снижения небольшой температуры и ситуаций, когда ребенок после принятия сиропа рвет). Категорически нельзя сбивать температуру при гонконгском гриппе аспирином, это касается и взрослых, и детей. Средства от боли в горле. Можно применять растворы для полоскания, спреи, сосательные таблетки. Лекарства от кашля. Если кашель сухой и изнуряющий, врач может назначить противокашлевой препарат, если же отходит мокрота – отхаркивающий. Сорбенты. Эти препараты уменьшают интоксикацию, поэтому их вполне можно использовать в первые дни заболевания. Антигистаминные препараты. Они снимают отечность слизистых дыхательных путей, соответственно больному становится легче дышать. Витамины. При гриппе больным назначают аскорбиновую кислоту.





Профилактика





Самый эффективный метод защиты от гонконгского гриппа – это прививка. Кто не успел или просто не хочет вакцинироваться, должен соблюдать общепринятые правила профилактики респираторных инфекционных заболеваний:

минимизировать контакты; чаще и тщательнее мыть руки; проветривать несколько раз в день рабочие кабинеты и домашние помещения; регулярно проводить влажную уборку; периодически протирать дезинфицирующими средствами мобильные телефоны и прочие гаджеты.

Помимо этого, следует заботиться о своем здоровье – полноценно питаться, заниматься спортом, не переутомляться. Перед выходом на улицу и по возвращению домой желательно промывать нос солевым раствором – это будет полезным для людей любого возраста. Увлажнение слизистой носа способствует активизации местного иммунитета и удалению из носовых ходов скопившихся там за день вирусов и бактерий.





Подготовлено по материалам: articlemen.com, www.infpol.ru, newslab.ru, okeydoc.ru и др.

Фото: Аргументы и Факты

Как известно, в Казахстан пришла новая зараза. Уже 600 казахстанцев заразились гонконгским гриппом. В последний раз этим вирусом наши граждане болели в 60-х годах прошлого века.