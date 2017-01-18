В Казахстане до конца марта появятся наблюдательные советы при детдомах

При детских домах РК по решению МОН РК впервые создаются наблюдательные советы. Наблюдательные советы появятся уже в первом квартале этого года, передает BNews.kz.

Наблюдательные советы будут осуществлять общественный контроль деятельности детских домов. В состав советов войдут представители общественных организаций, фондов по защите прав детей, ассоциаций приемных родителей, органов управления (в том числе правоохранительных органов). Так общественность сможет непосредственно участвовать в жизнедеятельности детских домов, регулярно отслеживать положение дел и предотвращать случаи нарушения прав детей, сообщает пресс-служба МОН РК.

Наблюдательным советам будет делегирован целый ряд полномочий. Например, заслушивание подробных отчетов о деятельности детских домов, осуществление контроля над действиями руководства данных учреждений, самостоятельное оценивание положения детей, доступ для бесед с ними.

Подробная информация о деятельности наблюдательных советов при детских домах будет публиковаться в интернете, на сайтах детских домов, в том числе на сайте Комитета по охране прав детей МОН РК.

В МОН уверены, что создание наблюдательных советов улучшит деятельность детских домов, сделает ее значительно более открытой и прозрачной для общества.

«Не секрет, что зачастую детские дома представляли собой некие закрытые учреждения и общественность узнавала о происходящих в их стенах процессах, порой негативного характера, постфактум», - прокомментировали в пресс-службе МОН РК.

Как известно, в Казахстане детей, оставшихся без попечения родителей, становится меньше и в немалой степени это связано с тем, что казахстанцы стали охотнее брать детей на воспитание в семьи. Впервые за много лет по причине снижения количества детей, оставшихся без попечения родителей, сокращается и сеть специализированных учреждений. За период с 2015 года сеть организаций для детей-сирот сократилась на 48 единиц (со 188 до 140).

Для расширения практики семейных форм устройства 9 апреля 2016 года Законом РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам защиты прав ребенка» определена новая форма устройства - приемная семья, а также форма временного устройства детей на период каникул, выходных и праздничных дней - гостевая семья. Это стало одним из сильных стимулов для активизации попечительства среди казахстанских семей. Кроме того, создана и активно работает республиканская база данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, желающих принять детей на воспитание в свою семью.