В период с 25 января по 8 февраля в Алматы пройдет декада здоровья и ярмарка вакансий
18 января 2017, 11:47
Получить консультации и поправить здоровье в клиниках города Алматы в эти дни будут предложены специальные цены на медицинские услуги.
В период с 25 января по 8 февраля 2017 года управление здравоохранения города Алматы при поддержке Ассоциации клиник, НИИ, НЦ и медицинских ВУЗов города проводит Алматинскую декаду здоровья, в рамках которой запланировано проведение мастер-классов, обучения специалистов, научно-практических конференций, комплексного "check-up" обследования с участием профессоров, ведущих специалистов университетов и организаций здравоохранения города Алматы.
Кроме того, планируется проведение Ярмарки вакансий, на которой выпускникам ВУЗов, резидентам и специалистам из регионов будут предложены возможности по трудоустройству в ведущих организациях здравоохранения города Алматы.
Также всем, кто хотел бы пройти обследование, получить консультации и поправить здоровье в клиниках города Алматы в эти дни будут предложены специальные цены на медицинские услуги.
Управление здравоохранения в рамках Алматинской декады здоровья рады приветствовать всех желающих на мероприятия декадника, согласно опубликованного Плана мероприятий.
Справки по всем вопросам по телефону 8 (727) 2749688 Жанар Ахылбековна, e-mail – zhanar.madeeva@dzalmaty.kz.
Фото: siberianhealth.com
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