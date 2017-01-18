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В период с 25 января по 8 февраля в Алматы пройдет декада здоровья и ярмарка вакансий

18 января 2017, 11:47

Получить консультации и поправить здоровье в клиниках города Алматы в эти дни будут предложены специальные цены на медицинские услуги.


В период с 25 января по 8 февраля 2017 года управление здравоохранения города Алматы при поддержке Ассоциации клиник, НИИ, НЦ и медицинских ВУЗов города проводит Алматинскую декаду здоровья, в рамках которой запланировано проведение мастер-классов, обучения специалистов, научно-практических конференций, комплексного "check-up" обследования с участием профессоров, ведущих специалистов университетов и организаций здравоохранения города Алматы.

Кроме того, планируется проведение Ярмарки вакансий, на которой выпускникам ВУЗов, резидентам и специалистам из регионов будут предложены возможности по трудоустройству в ведущих организациях здравоохранения города Алматы.

Также всем, кто хотел бы пройти обследование, получить консультации и поправить здоровье в клиниках города Алматы в эти дни будут предложены специальные цены на медицинские услуги.

Управление здравоохранения в рамках Алматинской декады здоровья рады приветствовать всех желающих на мероприятия декадника, согласно опубликованного Плана мероприятий.

Справки по всем вопросам по телефону 8 (727) 2749688 Жанар Ахылбековна, e-mail – zhanar.madeeva@dzalmaty.kz.

Фото: siberianhealth.com


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