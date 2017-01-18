Помощник президента Южной Кореи признал, что передавал секретные документы ее подруге

"Признаю, что эти обвинения отчасти истинны, - заметил он. - Пак Кын Хе сказала, что я должен прислушиваться к мнению Чхве Сун Силь и в случае необходимости использовать его, но она никогда не приказывала напрямую отправит ей тот или иной документ".





Чжон Хо Сон обвиняется в том, что передал подруге президента 47 документов, содержащих государственную тайну, а также тексты готовящихся выступлений лидера страны, в которые та вносила собственные правки.





Ранее другой помощник Пак Кын Хе заявил на суде, что она была напрямую вовлечена в коррупционные схемы с участием крупных южнокорейских компаний.





Парламент Южной Кореи отстранил лидера страны от власти 9 декабря, проголосовав за ее импичмент. В случае его утверждения Конституционным судом в республике пройдут досрочные президентские выборы. Пак Кын Хе и ее окружение категорически отвергли все обвинения в коррупции, утверждая, что выводы прокуратуры "необъективны" и "политически мотивированы".





Считается, что, пользуясь своим положением, под предлогом продвижения спорта и культуры Чхве Сун Силь вынудила многие южнокорейские компании делать пожертвования в созданные ею неправительственные фонды, при этом значительную часть средств она присвоила себе. Следователи считают, что Пак Кын Хе была как минимум осведомлена о незаконной деятельности своей подруги.