В Уральске за присвоение бюджета экс-заведующая детского сада сядет в тюрьму
18 января 2017, 11:49
Суд постановил заменить приговор в виде штрафа на лишение свободы.
Женщина не смогла погасить назначенный ей штраф в сумме 3,9 млн тенге.
Согласно материалам дела, в августе 2016 года директор детского сада №19 «Золотой петушок» Айша Нурулина была признана виновной в присвоении и растрате бюджетных средств в крупном размере. Уральский городской суд приговорил ее к выплате штрафа в размере 3,9 млн тенге с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах.
- Нурулина оплатила лишь один миллион тенге. На предупреждения судебного исполнителя о необходимости исполнить приговор в полном объеме она не реагировала. Согласно статье 41 УК РК, в случае уклонения от уплаты штрафа, назначенного за совершение преступления, он заменяется лишением свободы. Постановлением суда от 12 января наказание в виде штрафа Нурулиной заменено на лишение свободы сроком на 11 месяцев и три дня, - сообщили в пресс-службе областного суда.
Игорь Борисов
Источник Timeskz.kz
Фото с сайта timeskz.kz
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