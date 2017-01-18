17 января первый заместитель Премьер-министра РК Аскар Мамин провел переговоры с вице-премьером и министром по делам президента ОАЭ шейхом Мансуром бен Заидом Аль Нахаяном, в ходе которых были рассмотрены пути реализации договоренностей достигнутых на высшем уровне, в ходе официального визита президента Нурсултана Назарбаева в ОАЭ 15-16 января , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.





Стороны подтвердили готовность развивать совместные проекты в сфере энергетики, нефтехимии, атомной промышленности, транспорта и логистики, военно-технической сфере. Холдинг «Байтерек» и «Mubadala Development Company PJSC» договорились создать в ближайшее время взаимную инвестиционную платформу для совместного финансирования инфраструктурных и иных проектов на территории Казахстана и других приоритетных рынках соседних стран.





Министерства энергетики РК и ОАЭ обсудили возможность участия сторон в проекте строительства нефтегазохимического комплекса в РК. Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и национальная железнодорожная компания «Etihad Rail» обсудили вопросы реализации совместных инфраструктурных проектов как в ОАЭ, так и в третьих странах.









Корпорация ОАЭ по атомной энергии проявила желание развивать двухсторонние отношения с «НАК «Казатомпром» в сфере мирного использования ядерной энергии.

Эмиратская сторона также выразила заинтересованность рассмотреть вопрос инвестирования в объекты инфраструктуры военных учебно-тренировочных центров Вооруженных Сил Республики Казахстан.





С эмиратской стороны в переговорах приняли участие Министр энергетики Сухейл Мухаммед аль-Мазруи, член Исполнительного совета Абу-Даби, Главный исполнительный директор компании «Мубадала Девелопмент», Председатель правления Корпорации ОАЭ по атомной энергии Халдун Халифа аль-Мубарак, Мэр города Абу-Даби, Председатель Совета директоров национальной железнодорожной компании «Etihad Rail» инженер Ауд Муршид аль-Мурур, Заместитель министра иностранных дел по вопросам безопасности и обороны Фарис аль-Мазруи и Посол ОАЭ в РК Мухаммед аль-Джабер.





На встрече с казахстанской стороны присутствовали Министр энергетики К.А.Бозумбаев, Министр оборонной и аэрокосмической промышленности Б.Б.Атамкулов, Председатель правления АО «НК «Қазақстан темір жолы» К.К.Алпыспаев, Председатель правления АО «НУХ «Байтерек» Е.А.Досаев, Председатель правления АО «НАК «Казатомпром» А.К.Жумагалиев и Посол Казахстана в ОАЭ К.К.Лама Шариф.



