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Новости за сегодня

Председатель Верховного Суда встретился с Послом Арабской Республики Египет в Казахстане

 

Сегодня Председатель Верховного Суда Республики Казахстан Кайрат Мами встретился с Послом Арабской Республики Египет в Республике Казахстан Хайсам Ибрагимом.

Приветствуя гостя К. Мами отметил о том, что отношения между нашими странами развиваются в традиционной атмосфере взаимопонимания и доверия. Египет по праву является одним из ключевых партнеров Казахстана в Северной Африки.

В ходе беседы собеседники обсудили основной вопрос встречи - предстоящий визит Председателя Высшего Конституционного Суда Египта, господина Абдел Вахаб Абдел Разем Хасана. Данное мероприятие запланировано в марте 2017 года.

В завершение встречи стороны подчеркнули важность дальнейшего развития сотрудничества между высшими судебными органами двух стран.

18 января 2017, 11:54
Источник, интернет-ресурс: *Верховного Суда РК

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