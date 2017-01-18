Председатель Верховного Суда встретился с Послом Арабской Республики Египет в Казахстане

Сегодня Председатель Верховного Суда Республики Казахстан Кайрат Мами встретился с Послом Арабской Республики Египет в Республике Казахстан Хайсам Ибрагимом.

Приветствуя гостя К. Мами отметил о том, что отношения между нашими странами развиваются в традиционной атмосфере взаимопонимания и доверия. Египет по праву является одним из ключевых партнеров Казахстана в Северной Африки.

В ходе беседы собеседники обсудили основной вопрос встречи - предстоящий визит Председателя Высшего Конституционного Суда Египта, господина Абдел Вахаб Абдел Разем Хасана. Данное мероприятие запланировано в марте 2017 года.

В завершение встречи стороны подчеркнули важность дальнейшего развития сотрудничества между высшими судебными органами двух стран.