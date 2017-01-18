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В Дубае появятся плавающие пожарные станции

18 января 2017, 12:03

В последние годы в Дубае произошёл ряд довольно крупных пожаров, коснувшихся жилых зданий-небоскребов, а также — в 2015 году — отеля Address Hotel в районе Downtown Dubai, где в новогоднюю ночь собрались тысячи людей, чтобы посмотреть праздничный фейерверк.


Плавающие пожарные станции, которые позволят тушить пожары прямо с водного канала Dubai Canal, могут вскоре появиться в Дубае, сообщает РИА Новости со ссылкой на The National.

Модель такой станции представят уже на следующей неделе в Дубае.

Перед реализацией проекта будут взвешены все достоинства и недостатки таких станций, однако, по словам представителей гражданской обороны, "они позволят легко передвигаться и покрывать конкретные части Дубая".

В последние годы в Дубае произошёл ряд довольно крупных пожаров, коснувшихся жилых зданий-небоскребов, а также — в 2015 году — отеля Address Hotel в районе Downtown Dubai, где в новогоднюю ночь собрались тысячи людей, чтобы посмотреть праздничный фейерверк.

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