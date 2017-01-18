В Дубае появятся плавающие пожарные станции
18 января 2017, 12:03
В последние годы в Дубае произошёл ряд довольно крупных пожаров, коснувшихся жилых зданий-небоскребов, а также — в 2015 году — отеля Address Hotel в районе Downtown Dubai, где в новогоднюю ночь собрались тысячи людей, чтобы посмотреть праздничный фейерверк.
Плавающие пожарные станции, которые позволят тушить пожары прямо с водного канала Dubai Canal, могут вскоре появиться в Дубае, сообщает РИА Новости со ссылкой на The National.
Модель такой станции представят уже на следующей неделе в Дубае.
Перед реализацией проекта будут взвешены все достоинства и недостатки таких станций, однако, по словам представителей гражданской обороны, "они позволят легко передвигаться и покрывать конкретные части Дубая".
В последние годы в Дубае произошёл ряд довольно крупных пожаров, коснувшихся жилых зданий-небоскребов, а также — в 2015 году — отеля Address Hotel в районе Downtown Dubai, где в новогоднюю ночь собрались тысячи людей, чтобы посмотреть праздничный фейерверк.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4839818-eb2d99e4f37ce4296b0fdf04cec68e52
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
читайте также