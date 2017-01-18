Эксперты МАК приступили к работе на месте крушения Boeing под Бишкеком
18 января 2017, 12:07
Турецкий Boeing 747-400 разбился в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" под Бишкеком.
Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступили к осмотру места крушения турецкого грузового Boeing 747 под Бишкеком, сообщил РИА Новости в среду представитель пресс-службы МЧС Кыргызстана.
"Эксперты МАК сейчас работают на месте происшествия", — сообщил собеседник агентства. По его словам, на месте крушения утром в среду продолжились поисковые работы и разбор завалов. В этом задействованы 300 спасателей МЧС.
"Инженерная техника пока к работе не привлекается, до тех пор, пока эксперты не закончат видеосъёмку и описание места происшествия", — отметил собеседник агентства.
Ранее в минтрансе Кыргызстана сообщили, что для объективного расследования обстоятельств авиакатастрофы в Бишкек прибыла комиссия в составе шестерых экспертов МАК СНГ, председателем комиссии назначен Леонид Каширский. Кроме того, в качестве наблюдателей и представителей по техническому содействию от государства-разработчика и государства-эксплуатанта в работе экспертной группы примут участие команды национального совета по безопасности на транспорте США и национального совета по расследованию происшествий Турецкой Республики. Координацией работы комиссии будет заниматься агентство гражданской авиации Кыргызстана.
Напомним, турецкий Boeing 747-400 разбился в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" под Бишкеком. Самолет упал на дачный поселок в окрестностях аэропорта. Были разрушены около 30 частных домов. На месте крушения найдены тела 38 человек, в том числе всех четырех членов экипажа воздушного судна и 34 граждан Кыргызстана, из которых — 16 детей.
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