Эксперты МАК приступили к работе на месте крушения Boeing под Бишкеком

"Эксперты МАК сейчас работают на месте происшествия", — сообщил собеседник агентства. По его словам, на месте крушения утром в среду продолжились поисковые работы и разбор завалов. В этом задействованы 300 спасателей МЧС.





"Инженерная техника пока к работе не привлекается, до тех пор, пока эксперты не закончат видеосъёмку и описание места происшествия", — отметил собеседник агентства.





Ранее в минтрансе Кыргызстана сообщили, что для объективного расследования обстоятельств авиакатастрофы в Бишкек прибыла комиссия в составе шестерых экспертов МАК СНГ, председателем комиссии назначен Леонид Каширский. Кроме того, в качестве наблюдателей и представителей по техническому содействию от государства-разработчика и государства-эксплуатанта в работе экспертной группы примут участие команды национального совета по безопасности на транспорте США и национального совета по расследованию происшествий Турецкой Республики. Координацией работы комиссии будет заниматься агентство гражданской авиации Кыргызстана.