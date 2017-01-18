Президент Туркмении вышел в Каспийское море на сторожевом корабле "Аркадаг"
18 января 2017, 12:11
Глава государства ознакомился с характеристиками корабля, условиями службы и отдыха экипажа, а также побеседовал с моряками.
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе поездки в город Туркменбаши (бывший Красноводск), вышел в Каспийское море на пограничном сторожевом корабле "Аркадаг" (покровитель), сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Глава государства прибыл на морскую пограничную заставу "Хазар" (древнее название Каспия). Здесь президент поднялся на борт "Аркадага", который доставил его к кораблю военно-морских сил Туркменистана "Гайратлы" ("Мужественный"), несущему службу по охране морских рубежей страны.
Глава государства ознакомился с характеристиками корабля, условиями службы и отдыха экипажа, а также побеседовал с моряками.
"Пожелав всему туркменскому воинству крепкого здоровья, неизменной бодрости духа и успехов в ратном труде на благо Отечества, глава Туркменистана оставил запись в книге почетных гостей корабля "Гайратлы", — говорится в сообщении.
Возвратился на берег глава государства вновь на корабле "Аркадаг", где также оставил памятную запись в книге почетных гостей.
Бердымухамедов в 2009 году выступил с инициативой укрепления морской государственной границы, создания военно-морской базы на Каспии и формирования полноценных военно-морских сил Туркменистана.
Аркадаг – устоявшаяся форма обращения к действующему президенту Туркмении. Так, к первому президенту Сапармурату Ниязову было принято обращаться со словами "Бейик Сердар" (Великий Вождь).
Фото: Вестник Кавказа
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