Президент Туркмении вышел в Каспийское море на сторожевом корабле "Аркадаг"

Глава государства прибыл на морскую пограничную заставу "Хазар" (древнее название Каспия). Здесь президент поднялся на борт "Аркадага", который доставил его к кораблю военно-морских сил Туркменистана "Гайратлы" ("Мужественный"), несущему службу по охране морских рубежей страны.





Глава государства ознакомился с характеристиками корабля, условиями службы и отдыха экипажа, а также побеседовал с моряками.





"Пожелав всему туркменскому воинству крепкого здоровья, неизменной бодрости духа и успехов в ратном труде на благо Отечества, глава Туркменистана оставил запись в книге почетных гостей корабля "Гайратлы", — говорится в сообщении.





Возвратился на берег глава государства вновь на корабле "Аркадаг", где также оставил памятную запись в книге почетных гостей.





Бердымухамедов в 2009 году выступил с инициативой укрепления морской государственной границы, создания военно-морской базы на Каспии и формирования полноценных военно-морских сил Туркменистана.





Аркадаг – устоявшаяся форма обращения к действующему президенту Туркмении. Так, к первому президенту Сапармурату Ниязову было принято обращаться со словами "Бейик Сердар" (Великий Вождь).