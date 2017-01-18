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Протестующий против избрания Трампа поджег себя у его отеля в Вашингтоне

18 января 2017, 12:13

Его личность пока не установлена, о его состоянии не сообщается.


В Вашингтоне мужчина попытался поджечь себя в знак протеста против избрания и инаугурации республиканца Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал NBC4DC.

Инцидент произошел вечером во вторник, 17 января, возле гостиницы Trump International Hotel на Пенсильвания-авеню.

Сотрудники вызвали полицию. Пожарно-спасательная служба округа Колумбия подтвердила, что один человек был доставлен в больницу с ожогами.

Его личность пока не установлена, о его состоянии не сообщается.

Президентские выборы в США прошли 8 ноября. Победу на них одержал Трамп, что вызвало волну недовольства среди американцев. Тысячи жителей Атланты, Майами, Нью-Йорка, Сан-Франциско, Портленда и Филадельфии вышли на протестные демонстрации.

Ранее газета The Washington Times сообщила, что по меньшей мере в 20 американских городах появились объявления с предложением за деньги поучаствовать в протестах по поводу инаугурации Трампа, запланированной на 20 января.

Так, компания Demand Protest из Сан-Франциско, которая позиционирует себя как «крупнейшая в США частная организация по обеспечению поддержки широких масс», готова платить демонстрантам по 2,5 тысячи долларов в месяц, а за непосредственное участие в мероприятиях — 50 долларов в час.

Кадр видео: ‏@shomaristone

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