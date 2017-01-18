Во Флориде на глаза людям показался гигантский аллигатор-пешеход

Животное длиной четыре метра показалось на глаза людям 15 января в природном парке города Лейкленд. Запись этой необычной встречи с хищником появилась на YouTube.





Как сообщает FoxNews, данная рептилия до этого была замечена в парке уже несколько раз и даже успела получить прозвище Горбун (Humpback) из-за своей изогнутой спины.





С момента встречи с аллигатором в парке наблюдается повышенный приток посетителей, стремящихся увидеть животное своими глазами.