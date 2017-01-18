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Во Флориде на глаза людям показался гигантский аллигатор-пешеход

18 января 2017, 12:22

С момента встречи с аллигатором в парке наблюдается повышенный приток посетителей, стремящихся увидеть животное своими глазами.


Посетителям природного парка в американском штате Флорида удалось снять на видео гигантского аллигатора, переходящего дорогу, сообщают Vesti.ru.

Животное длиной четыре метра показалось на глаза людям 15 января в природном парке города Лейкленд. Запись этой необычной встречи с хищником появилась на YouTube.


Как сообщает FoxNews, данная рептилия до этого была замечена в парке уже несколько раз и даже успела получить прозвище Горбун (Humpback) из-за своей изогнутой спины.

С момента встречи с аллигатором в парке наблюдается повышенный приток посетителей, стремящихся увидеть животное своими глазами.

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