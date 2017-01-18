Президент УЕФА не видит причин отбирать у России чемпионат мира
18 января 2017, 12:23
Александер Чеферин также уверен, что РФС и оргкомитет подготовят отличный мундиаль.
Нет оснований для того, чтобы чемпионат мира 2018 года прошел не в России, считает президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин. В интервью ТАСС он также рассказал о своей уверенности, что мундиаль пройдет на должном уровне.
- Не вижу никаких рациональных или правовых оснований отбирать у России чемпионат мира 2018 года. Я уверен, что Российский футбольный союз и местный оргкомитет проделают отличную работу и в 2018 году нас ждет замечательный чемпионат мира. Я совершенно не беспокоюсь на этот счет, - пояснил Чеферин.
Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи состоятся в 11 городах России.
Фото: ©РИА Новости/Антон Денисов
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