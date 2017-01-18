Президент УЕФА не видит причин отбирать у России чемпионат мира

Нет оснований для того, чтобы чемпионат мира 2018 года прошел не в России, считает президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин . В интервью . В интервью ТАСС он также рассказал о своей уверенности, что мундиаль пройдет на должном уровне.





- Не вижу никаких рациональных или правовых оснований отбирать у России чемпионат мира 2018 года. Я уверен, что Российский футбольный союз и местный оргкомитет проделают отличную работу и в 2018 году нас ждет замечательный чемпионат мира. Я совершенно не беспокоюсь на этот счет, - пояснил Чеферин.





Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи состоятся в 11 городах России.



