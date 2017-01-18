Мажилис принял проект о создании в РК Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра

Мажилис принял проект закона РК «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о создании в Республике Казахстан Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра (категории 2)», передает корреспондент Zakon.kz.

Ключевые моменты по данному законопроекту озвучил на пленарном заседании Мажилиса министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев. Он напомнил, что данное Соглашение подписано в 2012 году в Астане в ходе официального визита Генерального директора ЮНЕСКО в Казахстан.

«Выбор Казахстана из числа 17 государств является признанием ЮНЕСКО достижений казахстанской науки в области гляциологии (наука о природных льдах во всех их разновидностях на поверхности земли, в атмосфере, гидросфере и литосфере). Ученые Казахстана более 60 лет ведут исследования в этой области, экспериментальную базу проводимых исследований составляют три горных стационара на северном Тянь-Шане с комплексным круглогодичным наблюдением с уникальными специалистами», - сказал глава ведомства.

Как он отметил, такой центр в мире создается впервые, а создание центра позволит поднять уровень проводимых исследований по проблемам водной безопасности, а также изменения климата.

По его словам, от института географии предварительно отобраны для работы в центре 43 специалиста, половина которых это молодые специалисты.

«На этапе создания центра служебное помещение, оборудование, программное обеспечение и технические средства будут выделены институтом географии. Центр призван объединить и координировать усилия ученых стран Центральной Азии по изучению климатических обусловленных изменений снежности, оледенений, вечной мерзлоты», - добавил Е. Сагадиев.

В настоящее время министерством выполнен весь комплекс мероприятий, необходимых для создания гляциологического центра.

«В соответствии с соглашением правительством РК выделены необходимые средства для финансирования центра. Для Казахстана очень важно создание данного центра. Ежегодно, в 2016 году выделено 95 млн тенге. В соответствии со статьей 7 Соглашения планируется создание совета управляющих, состав которых будет меняться каждые 5 лет. Состав совета управляющих центра планируется включить двух представителей ЮНЕСКО и пять представителей от РК.

Как указывается в заключении профильного комитета Мажилиса Парламента РК, в рамках данного Соглашения ЮНЕСКО по мере необходимости будет оказывать помощь центру в форме предоставления услуг своих экспертов, участия в обмене сотрудниками на временной основе, временного откомандирования своих сотрудников в распоряжение центра, а также предоставления технической поддержки.

Мажилисмены положительно оценили данное Соглашение и одобрили его ратификацию.

Ксения Давыдова