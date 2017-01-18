В Павлодаре мужчину разорвало на части поездом

На станции Павлодар 45-летнего мужчину переехал поезд , передаёт , передаёт МИА «Казинформ»





Несчастный случай произошел 17 января около пяти часов утра. 45-летнего мужчину разорвало на части. Как рассказала сам машинист, он совершал манёвр и заметил силуэт человека. Резко притормозив, он всё равно совершил наезд.





В пресс-службе ДВД на транспорте МВД РК сообщили, что по статье 344 УК РК «Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта» идёт расследование.





Как сообщил заместитель павлодарского транспортного прокурора Амангельды Рахметжанов, личность погибшего уже установлена - это житель Павлодара, в конце прошлого года он проходил лечение в областном психо-неврологическом диспансере. По данным Рахметжанова, у погибшего была шизофрения.



