В Шымкенте судят последнего фигуранта по делу Тохтара Тулешова
18 января 2017, 12:35
Ранее дело было выделено в отдельное производство и в последующем приостановлено в связи с тяжелым заболеванием последнего.
В специализированном межрайонном уголовном суде Южно-Казахстанской области начался процесс по обвинению последнего фигуранта по делу Тохтара Тулешова — шымкентца Руслана Иргибаева.
Ранее пресс-служба военного суда РК сообщала, что один из предполагаемых соучастников громкого дела будет судим отдельно.
«В отношении одного фигуранта дело было выделено в отдельное производство и в последующем приостановлено в связи с тяжелым заболеванием последнего», — сообщили в суде.
Единственным подсудимым, которому еще не вынесен вердикт, является житель Шымкента Руслан Серикбаевич Иргибаев.
Как отметили в пресс-службе военного суда РК, «это один из обычных исполнителей из числа тех, что были в преступной группе, и он не относится к числу главных фигурантов уголовного дела».
Дело проходит в закрытом режиме под грифом «Секретно».
Напомним, 7 ноября суд приговорил владельца Шымкентского пивоваренного завода Тохтара Тулешова к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима. Процесс проходил в специализированном межрайонном военном суде по уголовным делам в Астане. Дело рассматривалось в закрытом режиме из-за наличия в материалах сведений, относящихся к государственным секретам.
Он был признан виновным в организации истязания, убийства, похищения, незаконного лишения свободы, создании и руководстве транснациональным преступным сообществом, создании и руководстве преступной организацией, а также создании и руководстве экстремистской группой или участие в ее деятельности. Среди преступлений, в которых был признан виновным Тулешов — финансирование деятельности преступной группы, действия, направленные на насильственный захват власти, незаконное обращение с наркотическими средствами, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Источник и фото otyrar.kz
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