Ассанж готов к переговорам с США по вопросу экстрадиции

"Он открыт для переговоров по этому пункту. Он ждет инициативы с американской стороны", - указал адвокат. Однако, добавил защитник, Ассанж не может положиться на то, что в США не будет арестован.

Ранее тот направлял на имя американского лидера прошение о сокращении тюремного срока. По данным властей США, бывший военнослужащий передал WikiLeaks более 700 тысяч военных и дипломатических документов, а также видеофайлы, касающиеся американской военной операции в Ираке в 2009-2010 годах. WikiLeaks 11 ноября прошлого года призвала Обаму помиловать до истечения его президентских полномочий Мэннинга, а также бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена.





С 2012 года Ассанж живет в посольстве Эквадора в Лондоне. Он попросил убежище в эквадорской дипмиссии, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его подозревают в преступлениях сексуального характера. Ассанж отвергает все обвинения и называет их политически мотивированными. Он опасается, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения либо смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.