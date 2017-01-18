Ассанж готов к переговорам с США по вопросу экстрадиции
18 января 2017, 12:47
С 2012 года Ассанж живет в посольстве Эквадора в Лондоне.
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж открыт для переговоров с США по вопросу экстрадиции. Об этом заявил в среду агентству TT его шведский адвокат Пер Самуэльссон, сообщает ТАСС.
"Он открыт для переговоров по этому пункту. Он ждет инициативы с американской стороны", - указал адвокат. Однако, добавил защитник, Ассанж не может положиться на то, что в США не будет арестован.
Ранее основатель WikiLeaks говорил, что готов согласиться на экстрадицию при условии помилования американскими властями информатора организации Брэдли Мэннинга, который был приговорен к 35 годам лишения свободы. Во вторник пресс-служба Белого дома сообщила о том, что президент США Барак Обама принял решение смягчить судебный приговор Мэннингу, который выйдет на свободу уже 17 мая.
Ранее тот направлял на имя американского лидера прошение о сокращении тюремного срока. По данным властей США, бывший военнослужащий передал WikiLeaks более 700 тысяч военных и дипломатических документов, а также видеофайлы, касающиеся американской военной операции в Ираке в 2009-2010 годах. WikiLeaks 11 ноября прошлого года призвала Обаму помиловать до истечения его президентских полномочий Мэннинга, а также бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена.
С 2012 года Ассанж живет в посольстве Эквадора в Лондоне. Он попросил убежище в эквадорской дипмиссии, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его подозревают в преступлениях сексуального характера. Ассанж отвергает все обвинения и называет их политически мотивированными. Он опасается, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения либо смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.
Фото: Аргументы и Факты
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