Дизельным машинам запретили въезд в центр Осло
18 января 2017, 13:02
Власти Норвегии перешли от разговоров о запрете автомобилей с ДВС к делу.
Уже с 17 января 2017 года в центр столицы страны нельзя будет проехать на машине с дизельным мотором.
Запрет действует не постоянно, а лишь в дневное время: с 6 часов утра до 10 вечера. Как сообщает Financial Times, ограничения могут быть сняты, если экологическая ситуация в Осло улучшится. Пока уровень загрязнения воздуха в городе оценивается как высокий.
Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что парламентарии Норвегии обсуждают вопрос о полном запрете продаж на территории страны машин с ДВС. Об этом же думают в Голландии. Законопроект, предполагающий запрет на продажу машин с бензиновыми и дизельными двигателями с 2025 года, уже принят Нижней палатой парламента страны.
В «сговор» против дизелей вступили и главы городов Париж, Мехико, Мадрид и Афины. Кроме того, уже сейчас запрещен въезд в Париж на автомобилях старше 20 лет (выпущенных до 1997 года).
Via livecars
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