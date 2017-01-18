Дизельным машинам запретили въезд в центр Осло

Запрет действует не постоянно, а лишь в дневное время: с 6 часов утра до 10 вечера. Как сообщает Financial Times, ограничения могут быть сняты, если экологическая ситуация в Осло улучшится. Пока уровень загрязнения воздуха в городе оценивается как высокий.





Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что парламентарии Норвегии обсуждают вопрос о полном запрете продаж на территории страны машин с ДВС. Об этом же думают в Голландии. Законопроект, предполагающий запрет на продажу машин с бензиновыми и дизельными двигателями с 2025 года, уже принят Нижней палатой парламента страны.





В «сговор» против дизелей вступили и главы городов Париж, Мехико, Мадрид и Афины. Кроме того, уже сейчас запрещен въезд в Париж на автомобилях старше 20 лет (выпущенных до 1997 года).