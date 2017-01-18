В ГКНБ Кыргызстана доставили женщину, оскорблявшую жертв крушения Boeing
18 января 2017, 13:10
В отношении комментариев аспирантки "назначены необходимые экспертизы".
Спецслужбы Кыргызстана вынесли официальное предупреждение 32-летней аспирантке Медакадемии республики за националистические комментарии в социальной сети в адрес жертв авиакатастрофы, произошедшей под Бишкеком, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) страны.
"В ГКНБ была доставлена гражданка КР 1984 года рождения. В процессе проверки ее публикаций в социальной сети Facebook выявлены элементы призывов к возбуждению межрегиональной и межнациональной вражды", — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что "органами ГКНБ Кыргызской республики Дооталиевой Т.Ч. объявлено официальное предостережение", а также заверили, что проверка по данному факту будет продолжена, в отношении комментариев аспирантки "назначены необходимые экспертизы".
Напомним, парламентарии потребовали привлечь к уголовной ответственности пользователя соцсети, оставляющего агрессивные комментарии в адрес жертв авиакатастрофы, произошедшей под Бишкеком, где грузовой Boeing 747 турецкой авиакомпании вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и рухнул на поселок Дача-Суу дачного кооператива "Авиатор". Погибли 34 местных жителя, почти половина из которых дети, а также экипаж самолета.
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Фото: © Sputnik/ Табылды Кадырбеков
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