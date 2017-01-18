В ГКНБ Кыргызстана доставили женщину, оскорблявшую жертв крушения Boeing

"В ГКНБ была доставлена гражданка КР 1984 года рождения. В процессе проверки ее публикаций в социальной сети Facebook выявлены элементы призывов к возбуждению межрегиональной и межнациональной вражды", — говорится в сообщении.





В пресс-службе отметили, что "органами ГКНБ Кыргызской республики Дооталиевой Т.Ч. объявлено официальное предостережение", а также заверили, что проверка по данному факту будет продолжена, в отношении комментариев аспирантки "назначены необходимые экспертизы".