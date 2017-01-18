В акимате Алматы призвали приобщать студентов к предпринимательству

Заместитель акима г. Алматы Ерлан Аукенов посетовал на то, что на 1000 студентов сейчас лишь единицы открывают собственное дело - и это при лидирующих позициях южной столицы по реализации программы ДКБ-2020. По его словам, необходимо проводить активную информативную работу с молодежью, начиная со студенчества, сообщает корреспондент BNews.kz.

«Предпринимателями не рождаются - ими становятся, необходимо их находить и проводить разъяснительную работу. Поэтому в 2017 году необходимо усилить работу по раздаче информационных материалов среди школьников, родителей, студентов», - заявил Ерлан Аукенов.

Замакима отметил необходимость открытия еще одного Центра обслуживания предпринимателей в южной столице, а также стартап-академии для молодежи.

«Хороший пример в Павлодаре. Там имеется стартап-академия на базе вузов, а их у нас (в Алматы - прим.ред.) несколько десятков. Хотя бы в трети из них нужно открыть академию - помещение, оформленное в стиле ЦОПа, где студентам уже начнут не просто объяснять азы предпринимательства, а «затачивать» под реализацию проекта», - сказал Аукенов.

В качестве примера спикер привел Сколтех - университет, который расположен на базе инновационного центра Сколково в Москве, где ежегодно до 300 студентов открывают собственное дело по окончании учебного заведения.

«Ни один студент, который учится там (в Сколтехе - прим.ред.), не может выпуститься и получить диплом магистра или бакалавра, если он не реализует конкретный коммерческий проект, студент его готовит с первого курса. И суть Сколтеха в том, что если ты не реализовал какой-либо проект, то ты не сдал экзамен. Там 300 человек заканчивают ежегодно и 300 запускают новые проекты по МСБ. У нас в среднем вузы заканчивают ежегодно тысячи студентов, если из них двое-трое сами лично открывают что-то - это уже хорошо», - отметил Аукенов.

Спикер отметил, что вопрос заключается в мотивации подрастающего поколения. Необходимо более активно проводить разъяснительную работу с потенциальными предпринимателями еще со студенчества.

«У нас потенциал - 137 тысяч студентов. Если хотя бы 1% откроет из них бизнес, в Алматы станет на тысячу предпринимателей больше. Люди готовы что-то делать, но им кто-то должен об этом сказать, поэтому поручаю внести это протокольно и создать в 2017 году в Алматы 5-7 стартап-академий»,- подытожил Аукенов.