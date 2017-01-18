Иран: Особенности регистрации товарных знаков и маркировки товаров

Г.Х.Наурузова

Ведущий специалист по товарным знакам

Патентный поверенный РК

Исламская Республика Иран - страна с многомиллионным населением и богатыми природными ресурсами. Она всегда являлась лакомым куском для инвесторов, а после снятия санкций ООН число желающих продолжить торговые отношения с Исламской республикой увеличилось, несмотря на коррумпированность государственных структур, устаревшие трудовые и коммерческие законодательства и сложность во взаиморасчетах.

Экспортерам продукции до заключения контрактов полезно ознакомиться с обычаями и менталитетом страны, с последствиями, которые может повлечь за собой нарушение прав на чужую собственность. Государство стоит на стороне правообладателей и любой акт недобросовестной конкуренции, в том числе, нарушение прав владельцев товарных знаков, влечет за собой долгие и затратные судебные разбирательства и суровые наказания. Поэтому необходимо заблаговременно, до начала поставок, ознакомиться с законодательством Ирана в сфере охраны интеллектуальной собственности и позаботиться о защите своих прав.

Нужно быть готовыми к тому, что контроль над ввозимой продукцией начнется уже с проверки упаковки на соответствие требованиям по маркировке товара.

Начнем с того, что вся информация на упаковке должна быть переведена на персидский язык, а содержание не должно противоречить правилам шариата. Так как основные сведения о товаре потребитель получает уже с обертки товара с -упаковки, то к ней предъявляются повышенные требования - информация должна быть правдивой и достаточной для формирования предварительного представления о товаре.

При нанесении информации на упаковку нужно руководствоваться общепринятыми требованиями по маркировке продукции, а затем дополнить сведениями об особых качественных или иных характеристиках, присущих только данному товару.

Носителем информации могут выступать сам товар, упаковка, а также этикетка и ее разновидности, такие как контрольный лист или вкладыш. При маркировке продукции на носителе информации должны обязательно присутствовать следующие сведения:

1. Наименование продукта - оно должно отражать содержимое товара, не вводя покупателя в заблуждение;

2. Контактные данные производителя, которые подтверждают факт реального существования конкретной фирмы и обеспечивают обратную связь с ним, в случае необходимости;

3. Список потребительских свойств. Среди них: масса продукта, его состав, энергетическая ценность единицы продукта, пищевая ценность, сорт и способ приготовления (при необходимости);

4. Стандарты, которым продукт соответствует; и

5. Дата изготовления, а также способ и срок хранения продукта.

Сведения, содержащиеся на упаковке продукции или ином носителе информации, должны отвечать общепринятым требованиям, обязывающим производителей той или иной продукции производить маркировку своего товара с указанием конкретной информации о продукте.

Иными словами, маркировка продукта - это текстовая, графическая или цифровая информация, которая позволяет идентифицировать товар по его качественным и количественным характеристикам.

В Иране к ввозимой продукции и к ее маркировке с учетом правил шариата предъявляются более жесткие требования.

Помимо соблюдения стандартных требований по маркировке продукции на упаковках товаров и в товарных знаках не допускается размещение сведений и обозначений в нарушение религиозных мусульманских обычаев и правил, а также по политическим основаниям:

• запрещается использовать на упаковках и товарных знаках изображения женщин;

• запрещается ввоз алкогольной продукции;

• запрещается ввоз продукции, содержащей израильские символы.

Основные требования по маркировке продукции также приведены в Законе о пищевых продуктах, напитках и косметических средствах:

• Информация о продукции, приведенная на упаковке, должна быть переведена на персидский язык;

• Товарный знак, сведения о товаре, наименование товара, сроки производства и срок годности, а также страна производитель, должны быть представлены четко и разборчиво;

• На упаковке должен быть указан представитель производителя, его контактные данные;

• На упаковке должны быть приведены условия использования, в случае необходимости, подтвержденные заключением экспертов;

• Обязательно приведена предупредительная информация о возможных противопоказаниях, подтвержденная комментариями специалистов;

• На продуктах питания должно быть подтверждение о качестве и свойствах продукции с пометкой «Халяль».

• Помимо достоверного информирования о товаре важно приобрести права на интеллектуальную собственность, содержащуюся в товаре или сопровождающих его объектах.

• Права на интеллектуальную собственность регистрируются в Тегеране в Ведомстве по регистрации промышленной собственности. Наиболее доступной и быстрой по получению результата является регистрация товарных знаков.

• Так как Иран является участником основных международных соглашений в сфере охраны интеллектуальной собственности (Всемирная организации интеллектуальной собственности, Парижская конвенции по охране промышленной собственности, Мадридское соглашение о международной регистрации знаков и Протокол, Ниццкое соглашение о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков и т.д.), то и требования, предъявляемые к товарному знаку, критерии охраноспособности, а также условия регистрации незначительно отличаются от принятых в большинстве стран мира.

• Требования к регистрации товарных знаков изложены в Своде законов о регистрации изобретений, промышленных образцов и товарных знаков. Как и в большинстве стран мира, товарный знак в Иране служит для отличия товаров и производителей однородной продукции.

В законе нет конкретного указания на вид товарных знаков, однако одним из главных условий для его регистрации является видимость и наглядность обозначения.Иран относится к странам с явочной системой охраны товарных знаков.

Заявка проходит только формальную экспертизу на соответствие материалов заявки требованиям закона, а также экспертизу по абсолютным основаниям на соответствие обозначения критериям охраноспособности.

Экспертиза по существу с выявлением обладателей более ранних прав на товарные знаки не проводится.

Решение о регистрации товарного знака выносится после публикации заявки в официальном бюллетене и анализа возможных возражений со стороны конфликтующих сторон.

Для определения охраноспособности знака, а также во избежание возможного нарушения прав третьих лиц можно заказать в ведомстве поиск на новизну и охраноспособность обозначения.

Стоимость поиска с учетом стоимости услуг иранского патентного поверенного составит около 200 долларов США.

В статье 32 Закона о товарных знаках приведен перечень абсолютных оснований, препятствующих регистрации товарного знака, согласно которому не подлежат регистрации обозначения:

1. Не способные различать товары и их производителей, то есть не обладающие различительной способностью в отношении заявленных товаров и услуг;

2. Противоречащие правилам шариата, общественному порядку или морали;

3. Способные ввести в заблуждение общественность относительно производителя товара или места его производства;

4. Идентичные или имитирующие, а также содержащие в качестве составных частей государственные гербы, флаги или другие эмблемы, сокращенные или полные наименования международных организаций, их гербы, флаги и эмблемы, официальные клейма, принятые любым государством, межправительственной организацией, созданные в соответствии с международной конвенцией. Такие обозначения не могут использоваться в товарных знаках без согласия компетентного органа этого государства или организации;

5. Идентичные или сходные до степени смешения, или представляющие собой перевод фирменного названия хорошо известного в Иране предприятия в отношении однородных товаров;

6. Идентичные или сходные до степени смешения с общеизвестным в Иране знаком в отношении неоднородных услуг в случае, если регистрация данного обозначения может нанести урон репутации общеизвестного товарного знака;

7. Идентичные или сходные до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным на имя другого собственника с более ранним приоритетом в отношении однородных товаров или услуг.

Не регистрируются в качестве товарных знаков официальный флаг Ирана; значки, медали и знаки отличия иранского правительства; марки официальных учреждений, такие как иранский Красный полумесяц или Международный Красный Крест; слова и/или фразы, создающие впечатление об официальной связи с иранскими властями; знаки, противоречащие общественному порядку и общественным нравам (стандарт для этого более жесток в Иране, чем в большинстве других стран).

Заявка на регистрацию товарного знака подается в Ведомство по регистрации промышленной собственности в Тегеране.

Заявка от иностранных заявителей подается через официального представителя, зарегистрированного в качестве патентного поверенного. Заявка подается на персидском языке.

В ней должны содержаться сведения о заявителе, перечень товаров и/или услуг, сгруппированный по классам согласно действующей редакции Международной классификации товаров и услуг.

К заявке прилагается 12 экземпляров обозначения, заявленного на регистрацию; доверенность, заверенная иранским Консульством, если заявка подается от иностранного заявителя; документ об оплате официального сбора, а также заверенная копия первой заявки, если заявитель испрашивает конвенционный приоритет.

После успешного завершения формальной экспертизы заявка публикуется в официальном бюллетене. Любое заинтересованное лицо до истечения 30 дней с даты публикации может подать мотивированное возражение в ведомство против регистрации товарного знака.Ведомство должно направить возражение заявителю.

Если заявитель в течение 20 дней с даты направления возражения подаст встречное возражение с доводами в пользу регистрации, то ведомство должно рассмотреть оба возражения и принять решение о регистрации товарного знака или об отказе в регистрации. При непоступлении встречного возражения в установленный срок заявка будет считаться отозванной. В случае несогласия с вынесенным решением заявитель может обратиться в суд.

Если владелец товарного знака с более ранним приоритетом не подал своевременно возражение против регистрации тождественного или сходного до степени смешения (далее - сходного) обозначения, то второй знак также будет зарегистрирован и на рынке появятся сходные знаки, зарегистрированные на имя разных владельцев.

Сможет ли владелец более ранних прав отменить регистрацию сходного обозначения, и каковы должны быть его действия?

Владелец первого товарного знака может подать в суд прошение об аннулировании регистрации сходного товарного знака, зарегистрированного с более поздней датой, ссылаясь на свои приоритетные права. При этом он должен использовать товарный знак, так как, оппонент может подать встречный иск по аннулированию первого товарного знака в связи с неиспользованием его непрерывно в течение трех лет с даты регистрации.

Отсутствие проверки по иным основаниям значительно сокращает время рассмотрения заявки и упрощает процедуру регистрации товарных знаков. Ведомство снимает с себя ответственность за надежность предоставления исключительных прав на товарные знаки и перекладывает ее на общество.

Все спорные вопросы в данной сфере деятельности решаются в судебном порядке.

Стоимость услуг по регистрации одного товарного знака в отношении одного класса товаров или услуг с учетом стоимости услуг иранского патентного поверенного составит, в среднем, около 700 долларов США.

После регистрации товарного знака владельцу выдается свидетельство, которое действует в течение 10 лет с даты подачи заявки. По ходатайству владельца товарного знака срок его действия может продлеваться на каждые последующие 10 лет.

Владелец товарного знака получает монопольные права на товарный знак. Он может использовать его сам и запретить использовать третьим лицам в отношении однородных товаров и услуг. Владелец товарного знака может уступить права на товарный знак полностью или разрешить использовать товарный знак третьему лицу временно на основании лицензионного договора.

Любое заинтересованное лицо может оспорить регистрацию товарного знака в случае неиспользования его непрерывно в течение трех лет с даты регистрации. Если владелец товарного знака докажет, что неиспользование товарного знака было связано с обстоятельствами непреодолимой силы, то действие знака не будет прекращено. Если регистрация была произведена в отношении обозначения, не соответствующего критериям охраноспособности, любое заинтересованное лицо может в судебном порядке оспорить такую регистрацию, ссылаясь на нормы закона.

Действие товарного знака может быть оспорено в течение трех лет с даты его регистрации. По истечении этого срока такая возможность утрачивается и знак становится бесспорным.

Товарный знак прекращает свое действие с даты публикации сведений об аннулировании регистрации в официальном бюллетене.В случае неправомерного использования товарного знака владелец может подать на нарушителя жалобу в суд.

Иран входит в число стран, в которых нарушение прав владельцев интеллектуальной собственности относится к категории уголовных преступлений и если факт нарушения прав будет доказан, то на основании положений исламского Уголовного кодекса (Taazirat) нарушителю будет предъявлено обвинение с взысканием убытков и/или заключением под стражу на срок от шести месяцев до 3 лет и от 3 до 15 лет в зависимости от тяжести совершенного преступления.

Таким образом, экспорт товара в Иран требует более тщательной подготовки и бережного отношения к культуре и менталитету исламского государства, а проверка наличия зарегистрированных товарных знаков других лиц и регистрация своих знаков являются, по нашему мнению, необходимыми предварительными условиями.

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